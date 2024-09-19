Netflix 最近公布，即將停止對 iOS 16 和 iPadOS 16 的支援，這意味著擁有舊款 iPhone 和 iPad 的用家，將無法使用最新的 Netflix App更新、新增功能和錯誤修復。目前有 5 款 iPhone 和 iPad 受到影響：



這一變動主要影響那些仍在使用 iPhone 8、iPhone 8 Plus 和 iPhone X 的用家，因為這些舊 iPhone 無法升級至 iOS 17。至於 iPad 用家，則包括第一代 iPad Pro 和第五代 iPad，原因同樣與無法升級至 iPadOS 17 有關。因此，這些裝置將無法使用 Netflix 的最新功能。

Netflix 將不再支援以下五款裝置：



iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

第一代 iPad Pro

第五代 iPad



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對於使用這些裝置的用家來說，雖然仍然可以使用目前版本的 Netflix App 觀看，但不會再收到任何更新或錯誤修復。當完全淘汰對這些舊版本系統的支援後，可能會出現 Netflix App 無法正常運行，或出現無法使用的情況。

儘管如此，仍有一個暫時的解決方案不用因此而換新機。用家可以通過瀏覽器進入 Netflix 網頁版，繼續觀看影片內容。不過，有機會比 Netflix App 的流暢度低，或缺乏部分 App 專屬的功能如自動字幕、下載影片等。