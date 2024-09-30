盛世汽車深耕電動車充電樁業務　勇奪商務經濟產業100強發展大獎

盛世汽車零配件有限公司作為一家專注於汽車配件及電動車充電樁的領先企業，長期以來憑藉卓越的經營策略和市場應對能力，成功應對國際政治和經濟變化所帶來的挑戰。隨著國際貿易環境的不穩定性加劇，特別是在國際貿易限制及制裁措施的背景下，盛世汽車透過調整供應鏈和物流策略，確保零件能夠按時交付至全球市場，並維持業務穩定運行，成為了行業中的佼佼者。盛世汽車也因此在第一屆「商務經濟產業100強發展大獎—分銷及廠商類別」中獲得殊榮，進一步鞏固了其在業內的領先地位。



業務範圍

盛世汽車的核心業務涵蓋日本豐田、本田及日產原廠汽車零件，電動車交流及直流充電樁﹑便攜式充電器及充電樁後台管理系統等。針對不同客戶的需求，提供度身訂造的解決方案，無論是針對本地及海外汽車相關企業的上市公司、汽車零件出入口商等專業客戶，盛世汽車始終致力於提供高品質、可靠的產品。此外，公司也通過轉口業務，將大量零件銷往其他海外市場，實現業務全球化佈局。

與此同時，隨著香港及東南亞電動車市場的快速增長，盛世汽車敏銳地捕捉到市場的需求變化，積極拓展充電樁業務。特別是在香港政府推動的EHSS屋苑充電易資助計劃的支持下，市場對充電樁的需求大幅增加，盛世汽車也因此成功打入這一新興市場，主要為業主立案法團及物業管理公司提供服務。

2024年7月份帶海外客人參觀國內JAC 江淮新能源電動車廠，公司業務積極轉型，邁向可持續發展方向

應對國際挑戰：靈活應變的策略

在國際政治局勢日益複雜的當下，汽車零配件行業面臨著諸多挑戰，尤其是來自某些地區的貿易制裁，對零件的運輸和出口造成了不小的阻礙。盛世汽車仍能靈活應對，根據不同市場的變化，調整策略，確保供應鏈的穩定性。盛世汽車不僅關注產品的供應，還致力於為客戶提供全方位的解決方案，這使得公司能夠在競爭激烈的市場環境中保持領先地位。

參加GS1 成立35週年晚宴並贊助EVFLASH充電樁作為獎品給得獎者

準時交貨：建立長期合作夥伴關係的關鍵

盛世汽車的另一大競爭優勢在於其準時的交貨能力及合理的價格策略。公司與多家知名汽車品牌如豐田、日產、本田等保持密切合作，致力於提供原廠零件，確保產品質量和服務的穩定性。這也是盛世汽車與客戶建立長期信任關係的關鍵因素。

雖然全球新冠疫情對供應鏈造成了廣泛影響，導致運費成本上升，盛世汽車依然通過靈活的物流安排及及時調整運輸模式，確保產品能夠準時交付。

把握未來趨勢：積極發展電動車充電樁業務

隨著全球汽車產業的電動化趨勢日益明顯，電動車市場的需求正在快速增長，特別是在香港市場。香港政府計劃在2035年或之前停止新登記燃油及混合動力私家車，這意味著電動車市場將迎來更加蓬勃的發展。盛世汽車將繼續深耕汽車零件業務的同時，重點推動充電樁業務，滿足市場不斷增長的需求。

隨著科技的進步，電動車將逐漸成為物聯網（IoT）的一部分。未來的電動車將不僅僅是交通工具，還將成為一個連接多種需求的平台。就像智能手機的發展一樣，電動車的崛起將會帶來更多的應用和服務，這也是盛世汽車未來發展的重要方向。

盛世汽車零配件有限公司憑藉其靈活的市場應對能力和對未來趨勢的敏銳嗅覺，成功在傳統汽車零件市場和新興的電動車充電樁領域中站穩腳跟。公司始終以市場為導向，通過不斷調整策略、拓展業務，實現了穩健的業務增長。面對未來，盛世汽車將繼續秉持靈活應變的經營理念，抓住市場機遇，推動企業的可持續發展。