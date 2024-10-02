iPhone 16動作按鈕2招最佳設定　結合捷徑﹑控制中心操作更多功能

Apple 為所有四款 iPhone 16 系列配備了動作按鈕（Action Button）能夠讓用家快速存取各種功能，並且配合 iOS 18 中的新控制中心選項，使得 iPhone 的使用體驗更加個性化和方便。想知動作按鈕有什麼最佳的設定方法，以便充分發揮潛力，就要睇以下教學。



動作按鈕基本功能

自去年首次引入動作按鈕以來，Apple 已經設置了多種基礎功能，用家可以根據自己的需求進行分配。在 iPhone 16 中，可以用的基礎設定：

靜音模式

專注模式

電筒

語音備忘錄

音樂識別（Shazam）

翻譯

放大鏡



動作按鈕與捷徑結合

Apple 還提供將動作按鈕與「捷徑」結合使用的選項，可以創建個性化的操作並用動作按鈕快速啟動。用家可以設置一個捷徑，來同時啟動多個 App 和功能。例如，通過「超級動作按鈕」捷徑，可以在按下按鈕時選擇拍攝截圖、開啟電筒、創建提醒事項、開始語音備忘錄、開啟地圖、創建日曆事件等等。

除了自創捷徑，還可以從網路上下載一些現成的捷徑，通常會提供更多的操作選項。例如，可以設置動作按鈕來啟動以下一些常見的應用程式功能：

ChatGPT

時鐘：快速設定倒數計時器

檔案：啟動文件掃描功能

Google：啟動Google搜尋或語音搜尋

音樂：播放Apple Music音樂庫中的音樂或廣播電台

電話：快速撥打電話或進行FaceTime

Podcast：播放喜愛的Podcast

Fantastical：創建日曆事件

Apple TV 遙控：快速啟動Apple TV的遙控功能。



動作按鈕與控制中心配合

在 iOS 18 中，Apple 允許第三方應用程式進入控制中心，並且添加了更多蘋果內建的控制中心選項，可以設定為動作按鈕的功能。例如，可以在控制中心設定中找到以下幾個可用於動作按鈕的功能：

啟用 Dark Mode

打開計時器界面

掃描二維碼

開啟特定App，如Instagram或Halide相機

啟用飛行模式

關閉行動數據

開啟「家庭」應用程式

啟動快速筆記



這些控制中心的功能選項可以讓用家根據自己的需要，進一步拓展動作按鈕的使用範圍，甚至可以將控制中心中的一些功能設定到鎖定螢幕，以便在需要時快速存取，而將動作按鈕保留給更重要的自定義功能。