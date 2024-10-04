CMHK引入全港首部「應急通訊車」　突破大型活動人多網絡塞車問題

只要去過人多擠擁的大型活動現場，都一定體會過網絡不穩，甚至完全接收不到網絡的情況。近日，CMHK 宣佈引入全港首部「應急通訊車」，並於 10 月 1 日國慶 75 周年煙花匯演中首次亮相，旨在為大型活動提供更穩定的網絡支援和保障，令市民能夠在大型群體活動中享受到高速、穩定的網絡服務。



CMHK網絡「應急通訊車」首次出動 全新技術提升容量

在大型活動中，由於短時間內人流高度集中，通常會給周邊的網絡系統帶來極大壓力，從而引發所謂的「網絡大塞車」現象。許多參加者可能會發現手機無法連線、訊息發送延遲或網頁無法正常加載，這些都是因為當地的基站承載量達到上限而造成的。針對這一問題，CMHK 全港首部網絡「應急通訊車」，為大型活動期間提供網絡支持，從而確保客戶的需求能得到滿足。

CMHK 引入全港首部「應急通訊車」

CMHK 的應急通訊車集合了多種前沿的通訊技術，結合了衛星、微波和光纖等多種傳輸模式，提供涵蓋 700MHz～4.9GHz 頻段的大容量網絡支援。這使得應急通訊車在大型活動現場充當臨時基站，能有效擴展網絡容量高達2.4倍，顯著提升該地區的網絡負載承受力。

事實上，這部應急通訊車在 10 月 1 日國慶煙花匯演期間表現出色，數據顯示現場的上載速度達到了 30Mbps，而下載速度更高達380Mbps，明顯超越了新春煙花匯演期間的網絡體驗。香港作為盛事之都，每年都有不少大型活動舉行，CMHK網絡「應急通訊車」將會於不同大型活動出現，讓客戶時刻保持聯繫。