AWS雲端助香港迪士尼數碼化　AR、Magic360玩轉樂園

今個聖誕節，香港迪士尼樂園的魔雪奇緣世界將迎來第一個飄雪聖誕，邀請賓客首次投入充滿阿德爾特色的地道慶典，美國小鎮大街更有令人難以忘懷的聖誕節「夢想成真聖誕樹亮燈禮」，伴隨著由無人機組成的全新聖誕圖案，必定成為今個聖誕的「打卡」首選！



作為全球知名的主題樂園之一，香港迪士尼致力提供如上述聖誕節活動的沉浸式體驗，並善用創新科技提升賓客的互動和參與度，優化園區的營運流程。Amazon Web Services (AWS)作為香港迪士尼的技術夥伴，在數位基礎設施方面提供了強大的支援，以助樂園將創新技術包括無人機表演、AR互動、Magic360虛擬全景旅程、以及更個人化的服務，融入多項體驗和服務當中，提高整體效率並創造更具吸引力的遊樂體驗，讓賓客玩得更開心、更潮、更方便！

在這個過程中，AWS 的技術支援至關重要，提供了靈活且高效的雲端基礎設施，並實現數據整合、營運自動化及創新服務的開發。AWS 找來香港迪士尼樂園數碼科技及數據副總裁-陳殷俊，分享香港迪士尼如何透過創新技術和雲端解決方案，推動樂園的數碼發展。

陳殷俊（右）負責制定香港迪士尼的科技、數碼及數據策略，管理賓客體驗及演藝人員相關的流動應用程式、網站以及公司業務系統等。他同時為度假區制定數據策略，為業務發展提供建議，從以提高收益及效率。

善用數據分析 優化賓客體驗

香港迪士尼在不同的AWS服務協助下，快速整合綫󠄂上󠄂綫󠄂下一系列營運及賓客行為數據，方便營運團隊作出實時監控並及資源調整，為賓客帶來更佳的遊樂體驗。同時，不同業務部門的數據分析團隊可利用各種工具和數據模型，獲取更深層的洞見，協助優化商務策略、業務規劃等範疇。

AR擴增實境技術

近年流行AR功能，賓客可以與虛擬人物有更多互動，方便「打卡」。香港迪士尼樂園的「Duffy與好友遊玩屋」，以及在去年隆重開幕、全球首個和最大型的魔雪奇緣世界，亦引入了AR技術，賓客可以在用手機與人氣大熱Duffy與好友、以及Frozen迷至愛的Olaf影相「打卡」！

陳殷俊提到：「在 魔雪奇幻之旅這個項目中，更採用了華特迪士尼幻想工程研發最先進技術 Audio-Animatronics® 發聲機械人，讓 Frozen 角色活現賓客眼前，賓客將感受到Elsa、Anna、Olaf等仿如真人般活現眼前。」

另外，不少賓客除了到樂園玩之外，亦會入住度假區三間酒店，甚至預訂喜愛的主題套房及餐飲。香港迪士尼網站提供Magic360虛擬全景旅程，賓客可以在預訂之前，率先預覽酒店房間、或預先感受在酒店餐廳與迪士尼朋友見面，以及了解餐牌，讓他們對自己的選擇更有信心，在計劃行程時享受更多數碼便利。

樂園內有多項遊樂設施和娛樂表演，但每日樂園都人山人海，為了節省賓客的等候時間，讓他們的旅程更舒適便利，樂園亦善用了科技，陳殷俊指：「我們留意到很多賓客希望親身與迪士尼朋友見面互動，所以我們特別提供在手機應用程式預先領取入場證的功能，令賓客可以節省排隊時間，有更多時間去玩！」

香港迪士尼通過不斷提升數位平台，推出了如「迪士尼專享卡」等個性化產品，這些產品特別受希望在短時間內、體驗更多遊樂設施的賓客歡迎。同時，迪士尼還根據市場需求，不斷優化其線上支付系統，採用不同的付款功能，賓客買得開心又方便。

戲服借用系統 引入RFID技術 提升營運效率

除了針對賓客體驗的數位創新，香港迪士尼在內部營運上也採用了多項創新技術來提升效率。陳殷俊解釋：「香港迪士尼有超過8,000名員工，不少同事需要穿著特別的表演戲服和制服，我們在多年前已經在戲服借用系統上，率先應用RFID技術，令同事更方便借衫，提升工作效率。」

引入RFID技術後，員工可以通過自動化系統更快地借用與歸還戲服，大大提高了管理效率，減少了手動記錄與查找的時間。

香港迪士尼吸引來自世界各地的旅客和本地市民到訪，時刻緊貼市場變化，透過AWS的數碼服務，同時善用創新為科技帶來更便捷、更貼心的服務。