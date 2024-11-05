MSI感恩狂歡優惠　文書﹑旗艦電競手提電腦最高折扣達$8,000！

MSI 推出感恩狂歡優惠活動，不論是遊戲玩家和專業人士都不容錯過。MSI 旗艦電競手提電腦不僅配備最新的 NVIDIA GeForce RTX 40 系列 GPU，還提供最高可減 $8,000 的折扣優惠，覆蓋 Titan、Raider 和 Vector 等熱門系列。除此之外，商務手提電腦系列也有大幅降價，即睇活動優惠細節。



頂級旗艦機皇：Titan 系列

首先登場的是 MSI 電競筆電的頂級代表—Titan 系列。「電競之王」Titan 18 以其超凡的性能和華麗的設計而聞名。採用了最新的 RTX4090 GPU，能夠提供無與倫比的遊戲效能，輕鬆駕馭各類高端遊戲。優惠活動中，Titan 18HX A14VIG 的售價從 $47,999 大幅降至 $42,999，讓更多遊戲愛好者能夠體驗頂級遊戲設備的魅力。

Titan 18HX A14VIG (RTX4090)

折後售價：$42,999（原價：$47,999）



高效能旗艦：Raider 系列

MSI Raider 系列結合桌面級效能與可攜帶性，專為玩家而設計。Raider 系列以其前衛的外觀和酷炫的 RGB 光效技術 Mystic Light 著稱，讓玩家在競技場上大放異彩。搭載 RTX4080 的 Raider 18 HX 14VHG 現在只需 $25,999，比原價 $33,999 省下了 $8,000。

Raider 18 HX 14VHG (RTX4080)

折後售價：$25,999（原價：$33,999）



進階效能：Vector 系列

針對 STEM 領域的專業人士和高效能用家，Vector 系列筆電提供了強大的運算能力和極致的多任務處理表現，適合科學運算、工程設計等複雜應用需要。Vector 16 HX A14VGG (RTX4070) 現在只需 $15,499，較原價 $18,999 便宜 $3,500。而搭載 RTX4060 的 Vector 16 HX A14VFG 也從 $15,999 降至 $13,999。

Vector 16 HX A14VGG (RTX4070)

折後售價：$15,499（原價：$18,999）



Vector 16 HX A14VFG (RTX4060)

折後售價：$13,999（原價：$15,999）



商務手提電腦系列：Summit、Prestige、Modern

除了電競筆電外，MSI 還為商務人士提供了高性價比的選擇。Summit 系列筆電，特別適合商務應用，結合了優雅設計與高安全性，讓使用者在生產力上如虎添翼。以 Summit A16 AI+ A3HMTG 為例，這款商務筆電降價至 $14,999，比原價 $16,999 節省了 $2,000，成為商務用家不容錯過的選擇。

Summit A16 AI+ A3HMTG (AMD Radeon 880M)

折後售價：$14,999（原價：$16,999）



Prestige系列商務筆電具備卓越效能表現，完美結合行動商務工作所需元素，為你的每個工作與生活精彩時刻提供絕佳生產力。

Prestige 16 AI Studio B1VEG ( RTX4050 )

折後售價：$13,999（原價：$17,999）



Prestige 13 AI Evo A1MG ( Intel® Arc Graphics)

折後售價：$11,499（原價：$12,499）



MSI在香港最熱銷的文書機-- Modern 系列輕巧耐用，搭載Intel i9 CPU，這次感恩快閃超低價格只要$6,999！學生們都可以無痛入手！

Modern 15 H B13M ( i9 / Iris Xe Graphics )

折後售價：$6,999（原價：$8,999）



蘇寧x MSI 感恩快閃優惠

MSI 更聯手蘇寧，推出一連四天的感恩節狂歡優惠，從11月8日至11日在元朗廣場中庭舉行。活動期間，現場將展示多款電競與商務手提電腦，折扣低至 26 折。此外，活動還會附送限量贈品，數量有限，先到先得。

活動時間：11月8日至11日

時間: 10:00 - 20:00

活動地點：元朗廣場中庭（元朗青山公路 249 - 251 號）



暗黑破壞神 IV 特別合作

最後，MSI 還宣布與 Blizzard Entertainment 合作，推出《暗黑破壞神 IV：憎恨之器》擴展包。從 11 月 1 日至 12 月 31 日購買符合條件的 MSI 筆電，《暗黑破壞神 IV》基礎遊戲及《憎恨之器》擴展包。

適用機型：搭載Intel Core Ultra 處理器 / Intel Core HX 系列處理器（第14代）/ AMD Ryzen AI 300 系列處理器、RTX 4070 或以上配置的 MSI 手提電腦

