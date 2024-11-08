洗衣機洗記憶棉枕頭出事｜家傭姐姐做家務搞出「大頭佛」有位港媽在討論區出文，指安排外籍家傭姐姐換枕頭袋洗被單，豈料她竟將枕頭、被鋪連袋一齊掉入洗衣機！更拿著滴水的被鋪反問：「你部嘢壞咗呀？」聽落只是生活小笑話，但其實專家警告3類枕頭不能沾水，吸水力強的棉花有機會在脫水過程中攪壞洗衣機！



早前有 Baby Kingdom 網民貼文，呻屋企新請工人姐姐幫手換枕頭袋、床布被鋪，對方竟然沒有拆床袋枕頭袋整個掉入洗衣機洗：「 係記憶枕嚟，今鋪個枕頭可以唔使要…張被洗完出嚟仲滴緊水，佢問我洗衣機係咪壞左…」對質下發現對方家事零常識，竟然不知枕頭芯、被芯可以拆袋……

《金宵大廈2》劇照／設計對白

枕頭爆棉花｜一窩白飯再加舊臘肉

洗枕頭意外時有發生，去年就有小紅書網民分享其戰績：「怎麼沒人告訴我枕頭不能放洗衣機，一打開就爆炸了。」原來他把枕頭直接放入洗衣機，洗完打開機頂蓋，枕頭內面的棉花像棉花糖一樣漲起，滿滿的塞爆洗衣機槽，原因是枕頭在洗衣機的運轉洗滌過程中由縫線位爆開，經過浸水和攪拌後，棉花變成軟棉棉的白飯、粉紅色床單則有幾份似一片肉，網民笑言：「好像在米飯中加了一塊肉」

👉洗衣機用5次突然爆玻璃！亂洗床褥保護墊會整壞機｜正確步驟分享

小紅書Yokiaaaaaa截圖

👉洗衣機使用5大錯誤｜浸過夜、熱水洗｜專家：洗壞衫更損機身壽命

洗枕頭三大注意事項！3類不能機洗

1）先了解枕頭物料；枕頭根據內部不同類型填充物，大至可分為5類，當中有3類不可水洗，詳見以下圖輯。

2）就算是能夠機洗的款式，也要先放入洗衣袋再入機，以免枕頭內的填充物料移位。

3）洗完後別垂直掛起晾曬，應水平曬乾，以免內面物料移位。

+ 2

乳膠枕頭：可使用塵蹣機清理灰塵及皮屑，不能浸水、手洗機洗均不可，也切禁太陽下晾曬。



羽絨枕頭：絕不能沾水，可放在陽光下日曝，或放置於通風空間吹走長期使用的異味。



棉花枕頭：只可手洗及用手扭乾，之後鋪毛巾吸走多餘手份，亦可放在陽光下曬乾。



珍珠棉枕頭：可機洗手洗，也可晾曬，但不能放入乾衣機。



記憶棉枕頭：可使用塵蹣機清理灰塵及皮屑，不能浸水、手洗機洗均不可，也切禁太陽下晾曬。



人造纖維枕頭：可慢速機洗，清洗、脫水時間盡量控制在8分鐘內，以免破壞纖維結構。能夠日曬也可放入乾衣機。



記者就推薦這款可掛起晾曬的枕頭專用洗衣袋，淘寶40元左右買到。

洗床上用品也要看洗衣標籤

將枕頭放入洗衣機前，必須要先看枕頭的洗衣標籤，如見到個「盛滿水的盤」，代表可以用洗衣機清洗，盤下方沒有橫線即可洗衣機輕度脫水（即所謂fing乾水），「一」單線要輕力度脫水、「＝」雙線脫水時力度要更弱，否則布料會變型。有隻「👋」代表要用手洗，如有「 ╳ 」即代表不能洗。至於第2行就代表洗衣水溫度上限。

👉洗衣機清潔劑洗出大量污垢不等於好｜專家：亂用更髒隨時整壞機！

資料來源 BabyKingdom / 小紅書