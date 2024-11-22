豐澤開倉特賣場11月直擊｜必搶半價iPhone 15 Pro、M3 iMac、家電

豐澤開倉特賣場 2024年11月現場直擊｜2024年11月豐澤荃灣沙咀道特賣場再度開倉了，今次仍有不少手機、電腦、平板及家電特價，而且更有iPhone、iPad、iMac、MacBook等Apple產品劈價。另外，家電方面亦有很多雪櫃、空清機、洗衣機陳列品、整修品劈價清貨，立刻為大家報導現場有什麼值得入手新品。



豐澤開倉特賣場11月直擊

荃灣豐澤特賣場每年均舉行數次開倉清貨，將手機、電腦、MacBook、家電的陳列品、整修品或退換品劈價低至100元清貨，今次更特設$100+/$300+/$500+專區，想搵至筍心頭好就更易！最多人搶當然是二手有價的Apple產品，更有iPhone 15系列，今次還有大量手機賣，如Samsung、Huawei、小米、Nokia手機／平板電腦，以各式家電均會劈價出售。

人人排隊狂搶iPhone、iPad等特價電子產品

豐澤開倉特賣場｜精選產品

限量iPhone 15 系列

今次特設100+/300+/400+專區

豐澤開倉特賣場｜精選值得快搶產品👇👇

📱手機、iPad、智能手錶、相機類別

Apple iPhone 15 Pro Max都有，不過數量有限，應該出文時都已經售罄了。

+ 12

+ 9

+ 13

🖥手提電腦類別

+ 75

🎧耳機、喇叭及電視影音類別

+ 8

📺家電及美容類別

+ 72

荃灣豐澤開倉特賣場2024 11月詳情



日期：2024年11月22至12月1日

時間：每日早上11:30至晚上8:00 （首兩日之11:30 – 15:30更是VIP 會員特定時段）

店舖地址：荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓

所有產品限量發售，售完即止

