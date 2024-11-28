科技界年度盛事 AWS re:Invent 2024　立即登記免費網上通行證

一年一度的 AWS re:Invent 即將到來！由 AWS （亞馬遜雲端服務）舉辦的 AWS re:Invent 每年均會請來業內專家講者分享，探討 AI、雲端運算等最新科技的發展與趨勢，激發科技創新。在本年 AWS re:Invent 2024 正式開幕前，以下將與你分享幾個實用貼士，助你更靈活安排線上或線下參與 AWS re:Invent 的活動，與業界交流，把握每個科技創新的時刻。



去年 AWS re:Invent 2023 就公布了橫跨 13 個涵蓋企業級生成式 AI、資料數據分析、雲端核心基礎架構等專業領域的共 188 項創新服務，為人工智能應用及雲端網絡服務注入新思維。踏入 12 月，本屆 AWS re:Invent 2024 亦快將展開，今年 AWS re:Invent 繼續於美國拉斯維加斯舉辦，為期五天（12 月 2 至 6 日）。會期設有大量活動，除了有由專家帶領、較為深入的研討會與建構者會議，也有簡而精的二十分鐘快閃演講，會期內亦有超過 2,000 個與新興科技趨勢、AWS 解構方案等主題有關的培訓、工作坊、業內交流會，適合金融、保險、廣告、教育、政府部門等多個不同行業。

五大主題演講 介紹 AI 與雲端技術新應用

當中最受矚目的是由 AWS 領導層擔任講者的主題演講。例如，本年 AWS 公用運算資深副總監 Peter DeSantis 就會深入解構 AWS 服務的工程技術及 AWS 如何在不影響成本效益與性能的情況下，以晶片推動及創建出領先整個雲端領域的解決方案；AWS 行政總裁 Matt Garman 亦會就 AWS 的雲端服務，探討他們如何重塑基礎建構模組及開發全新客戶體驗。其他重量級講者包括 Amazon.com 的行政總裁 Andy Jassy、AWS 的人工智慧和數據副總監 Swami Sivasubramanian、AWS 全球專家與合作夥伴副總監 Ruba Borno、AWS 副總監兼首席技術長 Werner Vogels ，他們亦會分別就「人工智能真實使用案例」、「建構大規模分散式系統」等主題發表演講，公布 AWS 本年的創新服務。

立即登記免費網上通行程，實時觀看直播

如果您無法親自身到美國參加今年的 re:Invent，大會提供了免費網上通行證，供網上參加者可以觀看以上多個精彩的主題演講和創新演講的直播，讓你緊貼最新產品發佈。re:Invent 活動完結後，你亦可隨時隨地收看所有演講內容。

如欲了解更多 AWS re:Invent 2024 的活動詳情及登記網上通行程，可到以下網站報名及查看相關資料。 https://reinvent.awsevents.com/register/