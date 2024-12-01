iOS 18.1.1 電池續航力測試｜Apple 早前緊急推出了iOS 18.1.1更新，針對兩個已被確認「可能在實際環境中遭到利用」的重大安全漏洞進行修復。YouTube@iAppleBytes 測試 iOS 18.1.1 的電池續航力，發現一款 iPhone 電池續航力下跌逾20分鐘。



iOS 18.1.1 焦點功能

這次更新目的是保護用家免受惡意攻擊，特別是針對WebKit與JavaScriptCore的漏洞。Apple強調，這些漏洞可能導致裝置被植入惡意程式碼或遭到跨站腳本攻擊（XSS），因此建議所有符合條件的用家立即升級。

iOS 18.1.1 電池續航力測試

YouTube 頻道「iAppleBytes」用iPhone XR﹑iPhone 11﹑iPhone 12﹑iPhone 13﹑iPhone 15，5款手機進行測試，在滿電的情況和電池健康度約在 90% 以上的情況，使用 Geekbench 把手機的電量耗盡，測試在 iOS 18.1.1 版本下電池使用情況。

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測試發現，有 2 款 iPhone 的電池續航力都下降，包括：iPhone XR（減少4分鐘）、iPhone 12（減少25分鐘）；而 iPhone 11 電池續航力上升 5 分鐘﹑iPhone 15 電池續航力上升 9 分鐘。

Apple 在其安全網站中詳細披露了這次修復的兩個漏洞，分別影響WebKit和JavaScriptCore，這些都是Safari和其他App的基礎技術。若iPhone/Mac機處理惡意製作的網頁內容，可能導致任意代碼執行，黑客可以利用這一漏洞遠端控制受害者的裝置。同時，可能發生跨站腳本攻擊（XSS），黑客可藉此竊取用戶資料或執行未授權的操作。因此，即使續航力下跌，建議用家仍是先更新比較好。