新居入伙極高速上網體驗！F5G-A超級寬頻*開啟智能家居新生活！

據統計,2025年私樓落成量有超過24,000伙,至於公屋、綠置居及其他資助出售房屋,政府亦預料會落成23,700個單位,相信下年係唔少人搬新屋嘅一年。提到搬新屋,當然想所有嘢都完美!靚裝修、新傢俬之外,極速嘅上網體驗更加重要!網上行 F5G-A超級寬頻*,全港首推 F5G-A 技術¹,極高速穩定,滿足你所有網絡需求!有 F5G-A超級寬頻,可以支援到全方位智能家居生活,提高生活品質。除此之外,仲有機會提升物業嘅租金及樓價!高速穩定嘅網絡基建吸引更多高端租戶,直接提高租金回報,同時令物業更有市場競爭力,進一步帶動樓價增值!即刻睇吓F5G-A超級寬頻點樣幫到你啦!



網上行F5G-A 超級寬頻*極高速飆網

網上行F5G-A 超級寬頻採用最新第二代光纖技術 XGS-PON!上網、下載,速度都一樣咁快,仲覆蓋全港超過 50,000 幢大廈的 240 萬個家庭²!網上行率先推出 香港唯一符合歐洲電信標準協會(ETSI)制定的F5G-A 標準嘅 2500M 超級寬頻³,呢個係固網技術嘅新里程碑,提供嘅網絡體驗,成為可靠與卓越嘅象徵。憑藉技術領先地位,網上行為用戶帶嚟極高速嘅寬頻服務,滿足家庭嘅網絡需求。無論你係煲劇、打機定係用 AI 工具,甚至全屋智能家居設備,都可以應付自如。

進化家庭網絡體驗 F5G-A超級寬頻玩轉智能生活! ​

新屋入伙,梗係想所有嘢都要最新最快!新裝修、新傢俬Get,梗係唔少得極高速嘅上網體驗!試諗吓,一家大細搬入新屋,梗係想舒舒服服咁煲吓戲、打吓機啦!又或者,想用最新的AI軟件畫吓圖、寫吓嘢?智能雪櫃、掃地機械人、智能燈飾等等,依家嘅智能家電越來越多,全部都需要穩定嘅網絡連接。如果網絡唔夠快,成日lag機、斷線,仲點享受新生活?

假如網絡不夠穩定,當全家同時上網時,絕對有機會影響網速!

網上行F5G-A超級寬頻,就係為咗滿足你對極高速網絡嘅需求!極高速下載、順暢串流,無論係多人同時上網、多部智能設備同時連線,都唔怕網絡塞車!以後唔使再擔心因網絡擠塞而出現嘅搶飛問題、煲劇斷線、打機lag機,又可以隨時隨地用AI工具,體驗未來智能生活,更加滿足一家大細嘅上網需要!

• 極高速煲劇,爽睇 8K 大片:8K 電影、VR 遊戲,流暢播放!唔使再等loading,享受震撼視覺體驗!

• 全家上網,唔怕 lag 機:每個人都可以同時打機、睇片、做嘢,加埋支援Wi-Fi 7 嘅路由器!屋企多人同時上網都冇問題!

• AI 工作,效率提升十倍:AI 繪圖、影片生成,大檔案 upload download 都係咁爽!工作效率大大提升!

• 智能家居,體驗未來生活:控制智能燈光、冷氣、音響!輕鬆打造智能家居,體驗未來生活!

• 遊戲迷打機一流:今年新推出嘅PlayStation®5 Pro採用了AI驅動增強的PlayStation®光譜超解析度(PSSR),讓玩家在4K電視上獲得超鮮明的影像清晰度,全面提升遊戲畫質體驗。同時,PlayStation®5 Pro擁有2TB儲存空間並且更為首款支援Wi-Fi 7(6GHz嘅頻段)的遊戲主機。配合NETVIGATOR 2500M嘅F5GA超級寛頻及Wi-Fi 7 路由器,下載遊戲同進行線上遊戲嘅速度得以顯注提升,心急打機嘅你就可以慳返好多等候嘅時間同快人一步啦!

新屋十大必買智能家電

既然裝好超級寬頻,希望將屋企打造成先進嘅智能家居,當然要有相對應嘅智能家電先可以發揮出寬頻百分百嘅威力!即睇網上行推介嘅十大必買智能家電:

新居入伙限定優惠!

新屋入伙,梗係要有著數!如果你即將入伙指定屋苑,網上行 特別推出咗新居入伙限定優惠,月費低至$166⁺⁺ 就可以用到F5G-A 2500M超級寬頻,更享免費安裝,慳返高達 $680,兼享 HKT 家居電話服務⁴!立即把握機會,申請指定計劃更可享 Samsung 43" Crystal UHD 4K 智能電視 或PlayStation®5數位版主機 (纖薄版)或 Xbox Series S組合等禮品,豐富你嘅智能家居體驗!

申請指定計劃更可享 Samsung 43" Crystal UHD 4K 智能電視 或PlayStation®5數位版主機 (纖薄版) 或 Xbox Series S組合等禮品!

適用屋苑:

優惠適用於多個指定屋苑,包括:連方 I 、飛揚、清濤苑、顯發邨、天瀧、YOHO WEST、利奧坊.壹隅等等。

提示:屋苑名單會定期更新,記得留意官方網站最新資訊!

立即行動,體驗極高速網絡!

想體驗極高速上網?立即升級到 網上行 F5G-A 2500M超級寬頻!配合最新光纖技術及 Wi-Fi 7 路由器,無論係打機、煲劇定係用 AI 工具,都可以極高速順暢!立即登記,享受極高速網絡體驗!

* 超級寬頻是指已符合ETSI的F5G-A標準之網上行光纖寬頻服務計劃。截至2023年12月31日,香港電訊固網寬頻在指定5萬座大廈之光纖網絡已符合ETSI的F5G-A標準。

2500M光纖入屋寬頻計劃的頻寬規格,是指根據所申請的網上行網絡由您住所的數據機的寬頻線連接至第一台網絡器材或機樓之網絡規格,其最高下載及上載頻寬同為 25000Mbps。實際速度會低於網絡規格及受您的儀器、技術、網絡及軟件之使用、網絡裝配及覆蓋範圍、使用量、海外頻寬及外在因素而有所影響。

¹ 根據截至 2024 年 8 月 2 日香港主要電訊服務供應商的公開市場資訊,香港電訊光纖寬頻為全港首個網絡於指定大廈符合F5G-A標準。

^^ 根據通訊事務管理局辦公室及本公司同期業績報告於2022年6月公佈的全港光纖入屋的住戶滲透率計,HKT佔全港近6成光纖入屋市場佔有率。(RA: BU pls note that the info quoted here has been 2.5 years ago. It is advised if “..佔全港近6成光纖入屋市場佔有率..” is still valid in 2024 or it may become an misleading message.

² 數據截至2023年12月31日

³ 根據截至 2024 年 8 月 2 日香港主要電訊服務供應商的公開市場資訊,網上行為全港唯一公佈符合F5G-A標準的本地光纖寬頻服務供應商。

^ 欲享以上特選客戶價,須選用指定網上行服務計劃並簽訂指定承諾期。

⁺⁺ 此優惠只適用於指定屋苑住戶。服務含承諾期並受條款及細則約束。

⁴ 此服務之”HKT家居電話服務”由本公司Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited(「HKT」) 提供,受相關條款及細則約束,詳情請瀏覽香港電訊網頁:https://hkt-homephone.com/。須新上台 (其服務安裝地址於申請日期前90日內的任何時間沒有安裝過HKT固網電話服務)及須簽訂家居電話線服務合約36個月承諾期,合約承諾期內可豁免月費,合約承諾期完成後,其後月費將調整至當時之等同家居電話服務計劃之月費。客戶必須以信用卡直接付款或銀行自動轉賬繳交賬單,方可享有此優惠。

網上行寬頻服務只適用於指定住宅地區的個人客戶。網上行寬頻服務由Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited提供,受有關條款及條件約束。

