MSI 2025新春買機優惠｜新的一年即將到來，電子化生活已經成為必然趨勢，優質的手提電腦變得格外重要。MSI隆重推出2025年新春優惠，為各路用家帶來精彩的年前購機好時機！



桌機平台不輸電競筆電

Titan / Stealth / Vector系列最高可配RTX4090顯卡，絕對是追求頂級遊戲性能的玩家首選。當中Titan 18 HX A14VIG最高優惠達$9300，僅售$38699，功能絕對不容小覷；而Stealth 18 AI Studio A1VIG及Vector系列也都在$12999-$31499之間，CP值超高。

Titan 18 HX A14VIG (RTX 4090)

售價：$38,699（活動前價格：$47,999）

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Stealth 18 AI Studio A1VIG ( RTX4090 )

售價：$31,499（活動前價格：$40,999）

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Vecto 16 HX A14VGG (RTX 4070)

售價：$13,999（活動前價格：$18,999）

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Vecto 16 HX A14VFG (RTX 4060)

售價：$12,999（活動前價格：$15,999）

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限量聯名筆電MSI x Mercedes - AMG

這次MSI攜手Mercedes-AMG推出限量聯名筆電，Stealth 18 A1VHG及Stealth 16 A1VGG系列最高可配RTX4080和RTX4070顯卡，融合了Mercedes-Benz低調奢華的設計風格，相當搶眼。現優惠價僅需$26999和$16999，絕對是追求頂級性能與質感的用家首選。

Stealth 18 A1VHG Mercedes-AMG 聯名版 (RTX 4080)

售價：$26,999（活動前價格：$37,999）

Stealth 16 A1VGG Mercedes-AMG 聯名版 (RTX 4070)

售價：$16,999（活動前價格：$27,999）

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全民電競新選擇 Sword / Katana

MSI中高階Sword / Katana系列也不容錯過，最高可配RTX4070，性能出色卻價格親民，讓更多玩家都能擁有電競筆電。Sword 16 HX B14VFKG和Katana系列均在$8999-$9999之間，CP值極高。

Sword 16 HX B14VFKG ( RTX4060 )

售價：$9,999（活動前價格：$14,999）

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Katana 15 B12VGK (RTX 4070)

售價：$8,999（活動前價格：$12,999）

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Katana 15 B13VFK (RTX 4060)

售價：$8,999（活動前價格：$12,499）

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新世代AI手提電腦 MSI Copilot + PC

如想玩AI、Copilot＋PC就一定幫到手，最新Summit A16 AI+ 搭載 AMD Ryzen AI 9 365處理器，帶來頂級效能。不單可支援MSI Pen 2觸控筆，確保商務菁英無論身在何處皆能實現最大生產力。而且硬件配備50 NPU TOPS，在AI應用程式方面表現卓越，應對繁忙商業環境的理想選擇。

Summit A16 AI+ A3HMTG (AMD Radeon 880M)

售價：$14,999（活動前價格：$16,999）

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輕薄商務筆電 Prestige / Modern

想要兼具輕巧外型與強勁性能的學生及OL族群看過來!Prestige 16 AI Studio B1VEG、Prestige 13 AI EVO A1MG、Modern 15 H B13M及Modern 15 H F1MG系列都在$6599-$11499之間，配備高性能CPU，相當適合日常學習、工作及娛樂使用。

Prestige 16 AI Studio B1VEG (RTX 4050)

售價：$11,499（活動前價格：$17,999）

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Prestige 13 AI EVO A1MG (Core Ultra 7 155H)

售價：$11,499（活動前價格：$12,499）

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Modern 15 H B13M (i9-13900H)

售價：$6,999（活動前價格：$8,999）

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Modern 15 H F1MG (Core 7 150U)

售價：$6,599（活動前價格：$8,999）

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手提遊戲機系列

此外，為重度遊戲用戶奉上MSI Claw掌上遊戲機，搭載最新Intel Core Ultra處理器，支援XeSS技術，性能出色。現售$5399，實在是不可錯過的好機會。

Claw A1M (Core Ultra 7 155H)

售價：$5,399（活動前價格：$6,999）

購買網址： Claw A1M ( Core Ultra 7 ) | MSI 香港特約網上商店

除了價格優惠，另外在香港購買MSI的手提電腦，都享一年國際保用+一年本地保用，總共兩年的保用優惠，讓玩家可以安心購買！