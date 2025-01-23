《Pokemon TCG Pocket》時空激鬥1月30日上架！波加曼﹑竹蘭登場

《Pokemon TCG Pocket》今日（23日）在「寶可夢 官方」突發公布了 A2 新擴充包「時空激鬥」的內容，一如爆料所言，A2擴充包集中在第四世代「神奧地區」的寶可夢和角色，並且在影片中公開了部分卡片！包括帝牙盧卡﹑帕路奇亞和御三家。



A2 新擴充包命名為「時空激鬥」，作為《Pokemon TCG Pocket》第一個大更新的擴充包，新卡數量應與「最強基因」差不多，內容集中在《寶可夢 鑽石／珍珠》中登場的寶可夢﹑道具和訓練員。

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走入「神奧地區」

官方片段中，打頭陣的就是《寶可夢 鑽石／珍珠》的傳說寶可夢—帝牙盧卡﹑帕路奇亞。兩張新EX卡都有著兩招技能，帝牙盧卡的「金屬渦輪」可以從能量區抽出兩個鋼系能量到一隻備戰寶可夢中；帕路奇亞的「維度風暴」即可將其身上的3個水系能量丟掉，對手所有的備戰寶可夢受到20傷害。

接著登場的就是「神奧地區」的御三家：草苗龜﹑小火焰猴﹑波加曼，以及人氣的帕奇利茲EX﹑葉伊布和「支援者」竹蘭，應該很多玩家都急不及待想玩到烈咬陸鯊卡組。「時空激鬥」將於 1 月 30 日登場，同步也公布了新功能「交換」將在 1 月 29 日起陸續追加到遊戲內。