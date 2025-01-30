電磁爐禁忌｜放太多食物也不行？過年打邊爐小心這5點免招致意外｜新年當然少不了聚會打邊爐啦！不過打邊爐時用電磁爐都有注意事項，一不小心可能招致意外，樂極生悲，即睇電磁爐使用5大禁忌。



電磁爐使用5大禁忌

1. 切勿直接使用錫紙或錫紙盤

切勿直接使用錫紙或錫紙盤 (資料圖片)

在電磁爐上直接使用錫紙或錫紙盤進行烹飪是非常危險的。錫紙在高溫下可能會融化，這不僅會損壞電磁爐的表面，還可能對其內部結構造成損害。因此，建議使用專為電磁爐設計的鍋具，以確保安全和效率。

2. 避免超過5公斤的重量

一般來說，電磁爐的承重能力為5公斤，因此在使用時應避免將超過此重量的食物、鍋具或其他物品放置在電磁爐上。超重可能導致電磁爐運行不穩定，甚至損壞設備。

3. 切勿將熱鍋蓋放在電磁爐上

在烹飪過程中，將熱鍋蓋放在電磁爐上是十分危險，鍋蓋與電磁爐表面會互吸，這樣可能導致電磁爐表面的損壞，影響其正常運作。因此，應將鍋蓋放在安全的地方，避免直接接觸電磁爐。

切勿將熱鍋蓋放在電磁爐上 (資料圖片)

4. 建議選擇平滑底部的鍋具

選擇用於電磁爐的鍋具時，應避免使用底部不平整或粗糙的鍋具。這種鍋具可能會刮傷電磁爐的表面，增加清潔的難度，甚至影響電磁爐的正常功能。

5. 避免拖動鍋具

除了選擇合適的鍋具外，烹飪時還應避免頻繁拖動鍋具或金屬物品在電磁爐的表面上。這樣會造成玻璃表面的磨損，導致其劣化，影響外觀和功能。建議在使用時輕輕放置鍋具，並固定位置，避免不必要的摩擦。