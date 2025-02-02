DJI Mic Mini開箱實測｜千元入門收音咪80米距離收到 2大使用要點｜作為新手YouTuber或者自己拍日常Vlog的用家來說，相機和收音裝置必不可少，不過市面上的收音咪價值不菲，對小本經營或非營利的拍攝人士來說，到底是否該高價買入？還是乾脆單靠相機或手機的內置錄音咪「頂住先」？今次為大家介紹DJI高CP值的錄音咪，只需一千多元即可入手，收音距離高達80米，不過就有2大使用要點要留意。



DJI Mic Mini開箱實測

Mic Mini 的體積非常小巧，僅重只有10克，最大特色就是可輕鬆與手機和相機配對，即插即用，而價格只有 Mic 2 的一半，只是千元出頭。Mic Mini的接收器非常細小，放在手機的底部用也不擔心會鬆脫，配上充電盒，總運轉時間高達48小時，可以輕鬆配對手機使用，算是高CP值的入門收音咪之選。

DJI Mic Mini (陳安琪 攝)

收音距離｜手機內置收音能取代嗎？

戶外環境

不少新手拍片都會用手機內置收音咪收音，不過如果平時會到戶外的話，使用Mic Mini收音會更好，DJI Mic Mini官方指收音咪的接收距離為250公尺內，即約83米，小編實測，Mic Mini走到10米以外距離都依然可以清楚收到音訊。如果平時在湖邊或草地想拍攝遠景時錄音，手機難以進行遠距離收音。

DJI Mic Mini (陳安琪 攝)

室內環境

即使在室內，如果錄影的內容重點在對話或特定聲音，建議還是使用外置收音咪，因為手機的收音咪大多為指向收音，或會因為手機擺放的方向而改變收音的方向，如果方向不是對準人的方向，清晰度會下降。

DJI Mic Mini (陳安琪 攝)

手機內置消噪比較

現在不少手機都有內置消噪功能，的確可以減低雜音，突出人聲，不過因為手機的消噪方式是透過系統計算去消噪，所以最後出來的聱音會有些許後期消噪的不自然感。DJI Mic Mini聲稱配備兩級降噪，小編到人多吵雜的地方實試，雖然仍然能聽到有微細的環境雜聲，不過咪對準的人聲音量會更大及清晰，消噪後的聲音亦相較手機內置咪自然。

DJI Mic Mini (陳安琪 攝)

甚麼時候該用手機內置收音咪？

如果拍攝的內容強調主體與環境融為一體，或者沒有太多旁白，可以考慮使用手機內置的收音咪，不會令主體的聲音和環境反差太大，呈現更自然的感覺。

2大使用要點 1.建築物阻擋會減弱接收

雖然DJI Mic Mini官方指收音咪的接收距離為250公尺內(即約83米)，但收音效果會受到建築物阻擋而減弱，小編實測如果有門或玻璃窗阻隔，即使2米距離都會開始接收不良，故此使用時要小心旁邊有沒有阻擋物。

DJI Mic Mini (陳安琪 攝)

2大使用要點 2.沒有內置錄音

今次的DJI Mic Mini有一個重點功能被取消，就是內置錄音記錄功能，即是說如果手機連接時如果出然故障，手機無法收音，亦不會有後備方案，故此使用時要小心確保能成功錄音才開始正式拍攝。

DJI Mic Mini (陳安琪 攝)

DJI Mic Mini銷售詳情

DJI Mic Mini 售價： $1,079

插頭：Type C/Lightning/3.5mm TRS

降噪：兩級降噪

發射機重量：10克

其他：可透過 DJI OsmoAudio 直​​接連接 Osmo Action 5 Pro、Osmo Action 4 或 Osmo Pocket 3