純日本製Acoustune HS1670 SS ／ HS1650 CU 耳機，是日本廠Acoustune 名作 HS1500 系列升級版，奇異的雙層金屬機身引人注目。全新1600系列外觀比上代細緻，換上四代目Myrinx 動圈單元，表現更細緻、寬容度更高。代號中CU / SS 分別代表黃銅、不鏽鋼兩種物料，帶出一冷一暖的個性，即睇試玩報告。



暖黑 HS1650 CU ／冷白 HS1670 SS ．陰陽平衡

日本清酒可冷飲可熱飲，Acoustune HS1600 系列為全日本製Made in Japan，招牌雙層金屬機身採用更耐震、更少干擾的新設計，並以兩種物料來取分出不同音色：HS1670 SS 使用不鏽鋼中核和導管(鋁合金機背)，走冷聲高分析力路線；而 HS1650 CU 則以黃銅內機身、導管配鋁合金機背，傾向暖聲、重視低頻表現。

配戴感方面，雖然官方未公開耳機重量，不過我自己以1551CU作比較，1600CU跟上代重量相約，而1670SS改用鋼材後明顯輕身了，配戴時少了上代HS1551的墜耳感，長時間聽歌也不累人。

HS1670 SS 全銀色無塗裝，值得一提是Sony過萬元的新旗艦耳機 IER-Z1R也採用原物料銀色不加塗裝的風格(雖然物料不一樣)，是今期流行的日系耳機色。（鍾世傑 攝）

半光澤黑色機身配黃銅內芯，HS1650 CU 配色應該會有更得男士歡心。究竟是外觀先決還是選擇你喜歡的音色？兩難選擇題！（鍾世傑 攝）

兩款耳機，用料最大分別是內層機身及導管，金黃色的1650CU是黃銅，而1670SS就是鋼材。（鍾世傑 攝）

HS1551 CU 與 HS1650 CU 兩代黃銅款外型比較（點圖放大）

HS1500系列之招牌雙層機殼，原來兩層中間並無刻意接著，拿上手會有種「條條FING」的感覺，這絕不是製作錯誤，而是想減少共鳴震，令中殼內的單元更少干擾。而細心一比，新一代在細節上refined了很多，聽說新設計的「半空心頂冠」有更好的抗震，而且造功也著實精美；但其實筆者比較喜歡上代的簡潔無花巧，令人想起《半澤直樹》中那日式金工小工場。

跟​機線有8芯鍍銀OFC銅線 配件豐富札實

日本貨品重視包裝，但其實Acoustune背後的技師本是一班比外觀更重視技術和靚聲的「廠佬」，幾年前的名作HS 1004聲音雖好，但礙於外觀平凡，令很多用家提不起勁，後來才配合市場需要，創出1500系列獨特的雙層機身，亦開始注重package。

HS1600系列一如以往，開盒時已經令人欣喜，打開紙盒後是一個午餐盒大小的金屬盒，內有耳機、耳機皮套、耳膠，還有豪華的跟機駁線：「升級版ARC」 8芯鍍銀OFC銅線，不單以特殊絞法抵消聽診器效應，每組114條OFC線芯，也施以特別織法，能抵消雜訊干擾，單是線材已值千元，令人覺得值回票價。

兩款耳機均配以3.5mm MMCX 8芯鍍銀OFC銅線，線蕊數多了，而且保護層不像過去Acoustune發售過的升級級厚皮，配戴後少回彈感覺更好，不過3.5mm插頭就並非NDICS出品。（鍾世傑 攝）

包裝設計沒甚麼特別，最值錢就是盒角這MADE IN JAPAN 字樣！（鍾世傑 攝）

勁送配件．點擊放大check一check

+ 1

試日系機．聽日系碟

近期正在收集80、90年代日本樂隊舊CD，好喜歡清清地、人氣靚、bass不太重的J-POP搖滾風格。本身使用Sony黑磚WM1A，因為要同時試Acoustune 的原廠跟機線，試聽全部以3.5mm機線進行。先玩「黑金版」1650 CU，黃銅令人聲感覺豐厚，聽SAS桑田佳祐的男聲最適合，感情表現力十足，而且中低頻的融合感很好，低頻比我曾經擁有的HS1551 CU更有力，爽快而不油膩。

之後換上不鏽鋼版的1670 SS，聽Spitz主音草野正宗的「青年男聲」，真是清澈入心，聽兩三句已覺得合我口味，它的中低頻分離感比較高，分析力好、能清楚聽出細節，雖然低頻表現未如1650 CU，但可視為東方美學中的留白，刻意突顯其他部份。

以HS1650 CU試聽 SAD的《いとしのエリー》、桑田佳祐男聲又厚又暖。（鍾世傑 攝）

另外又拿了同事的新世代「國磚」Hiby R6 配HS 1670 SS試試其分析力，宇多田光的女聲通透，中低音也聽到好多細節。（鍾世傑 攝）

總結 HS 1650 CU / 1670 SS 的好與壞…

Acoustune HS1670 SS毫無疑問是我喜歡的聲音，但因材料定價高，定價（$5980）比我原有的HS1551CU貴上2千，但計過度過那條升級線本身也值錢，線材本身非日製，但絕對值1K以上，我仍然會積極考慮，但若果原廠能提供Pentaconn 4.4mm平衡耳機線的套裝（升級線將獨立發售），就算貴多5百我也會更欣然出手。

（右起）Acoustune HS1670 SS （$4,980）／ HS1650 CU （$5,980）代理SOUNDWAVE .HK (鍾世傑 攝)

但利申，我不是說Acoustune HS1650 CU被比下去，這是一種口味上的取捨，如果你喜歡暖一點、低頻豐富一點的風格，其實HS 1650 CU還便宜多1千元，性價比更高呢。有興趣可以去代理或其他大聲耳機店試聽，可更了解你的音樂口味，相當有趣。

很多人會覺得1單元耳機收5K很貴，記得早前在影音博覽，Acoustune 研發部總監三枝丈記先生帶了十多種不同物料的機身來表示，他表示試了很多很多組合，才製作出1650 CU 和1670 SS 兩款新作，是否化算見仁見智，但不敢忽視人家的開發難度和心思。我又想起，但另一品牌的製作人曾跟我講，靠一單元調出好聲音，有時比多單元搞分音更難，是否值得你出手，還是耳聽為實。

Acoustune HS1650 CU Acoustune HS1670 SS 單元 10mm動圈 10mm動圈 外層機殼用料 100%純鋁CNC 100%純鋁CNC 內層單元箱體 黃銅 不鏽鋼 頻率響應 10Hz - 25KHz 10Hz - 25KHz 靈敏度 110dB/mW 110dB/mW 阻抗 24 OHms 24 OHms 配件 1.2米8導芯鍍銀OFC無酸銅耳機MMCX線、鋁金屬盒、皮革耳機盒、耳機線夾、耳膠 1.2米8導芯鍍銀OFC無酸銅耳機MMCX線、鋁金屬盒、皮革耳機盒、耳機線夾、耳膠 顏色 黑 X 金 金屬灰

Acoustune同期又有一批彩虹色AET耳膠發售，分AET07 / 08 共七個尺碼，7系白色會加重低頻潛力，而藍色的8系就強調清脆的中頻和人聲，數十元就可轉轉耳底都幾好玩，詳情可參考代理FB。

