Google Photos 免費提升 Live Albums 容量：用家喜訊

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Google Photos 剛在 10 月推出的 Live Albums 功能，免費儲存容量由 10,000 張相片升級至 20,000 張，讓用戶可以更輕鬆利用 AI 分類相片。（文：黎生）

Google Photos 於 10 月 推出全新「Live Albums」服務，可以利用 AI 自動將指定人像或寵物照建立至一個專門相簿，並向用戶提供 10,000 張免費容量。不過，原來大部分用戶均熱愛拍攝人像或寵物照，因此很多用戶均表示 10,000 張免費容量並不足夠。

Google Photos 的 Live Albums 是 10 月時候加入的新功能，可以利用 AI 去辨識指定的人物或寵物，再由 Google Photos 為用戶自動製成相簿。

為了滿足用戶需求，Google 慷慨地作出回應，將原來的 10,000 張相片或影片的限制提升至兩倍，容許用戶免費儲存 20,000 張相片或影片，使大部分用戶可以繼續以 AI 自動分類人像或寵物照，為生活進行全面的記錄。

「Live Albums」相片或影片的免費容量提升至 20,000 張，可說是 Google 給用家的聖誕禮物。

如果大家想使用「Live Albums」功能，只需要要在新建相簿時，選擇「自動新增有這些人和寵物的相片」，並且選擇自動加入的「人像」或「寵物」照，Google Photo 便會利用其 AI 辨識功能自動搜尋，並協助用家自動分類，操作頗為簡單。

來源：AndroidPolice

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