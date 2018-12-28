Lenovo Legion Y530 電競 Notebook 全.鋁.打 一鍵直播夠方便

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【Lenovo Legion Y530 電競 Notebook】遊戲、電競專用筆記簿型電腦近年越出越多，Lenovo趕上車推Legion Y530 電競 Notebook，售價萬元以下外，功能方面更方便直播主，一鍵直播夠到位！

一站式多功能電競notebook

早前Lenovo推出Legion系列15.6吋電競筆記簿型電腦Y530，配備由第八代 Intel Coffee Lake核心：Core i5-8300H（2.3GHz至4GHz、8MB Cache）至Core i7-8750H處理器（2.2GHz至4.1GHz9MB Cache），15.6吋 Full HD (1920 x 1080) IPS 顯示器、300nit 流明；獨顯卡由NVIDIA GeForce GTX 1050、GTX 1050 Ti至GTX 1060，聲效配置Harman 喇叭連 Dolby Audio，與現時坊間流行電競筆記簿型電腦相若，售價由HK$8,900起。

Lenovo Legion Y530 電競 Notebook「全鋁打」一鍵直播夠方便

Lenovo Legion Y530 全鋁外殼，機底設有對流散熱系統，筆者試用時大部分玩的遊戲時，Full Loading時間觸發排熱，雙風扇有效帶走Core i7-8750H的熱能，整體遊戲執行並未有因全力運行拖慢；鍵盤支援白色背光，並未有跟隨主流以特別色顯示鍵盤方向鍵或特別鍵，但由於15.6吋機身作為desktop replacement亦設有NumPad。

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白色背光鍵盤

Geforce 1050以上獨顯，執行現今大部分遊戲絕不成問題。

一鍵直播

與坊間主流電競Notebook價錢及配置相若，Lenovo Legion Y530 為打機直播主設計的功能更像為電競選手而設；在Legion系列中Y530設有一鍵直播功能，設定好輸出的直播平台後，直播主在Legion Y530打機時便可以直出網絡，插上耳機及咪高峰後就可進行打機直播，是相當方便的一種功能。

支援Xbox LIVE、擷取或錄影遊戲聲音畫面功能，Legion Y530一鍵達成。

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