東京 高達 台場DiverCity搞「春節祭」吸客 激掃平成最後福袋攻略

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【高達 東京台場 掃福袋攻略】大家都知「年末年始」每年12月尾至1月頭，是去日本旅行買平貨掃福袋的好時機，但如果這段時間未能前往就實在錯失良機。不過今年東京台場DiverCity Tokyo Plaza（即是有隻1:1獨角獸高達站在門外的商場）就特別於農曆新年期間舉行「春節祭」，作為香港人熱門旅遊點之一，認真識做生意！

位於日本東京台場的DiverCity Tokyo Plaza俗稱「高達商場」，事關自2012年開始官方在此擺設了1:1 RX-78高達模型，至近年換成《機動戰士GUNDAM UC》中的獨角獸高達（Unicorn）吸引了大量遊客到訪。可能眼見中國、香港和台灣遊客眾多，商場於2019年1月28日至2月14日將舉行「春節祭」，特別設立多項優惠給於農曆新年去購物的遊客，大家只要於各商店出示護照就可得到購物禮券，而且大部分店舖更接受銀聯卡、Alipay或WeChat Pay，場內最聞名的「GUNDAM BASE模型店」都有，高達迷必定要去，假如錯過了本周的元旦減價，等到農曆新年仍有機會再去血拼。
 

識變形會發光的獨角獸高達已成為DiverCity Tokyo Plaza一大地標，而2019年1月尾更有「春節祭」吸引中港台遊客。

DiverCity Tokyo Plaza「春節祭」
日期：2019年1月28日至2月14日
官網：https://mitsui-shopping-park.com/divercity-tokyo/tw/

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平成最後福袋

至於現在已身在日本或即將出發的朋友，當然就最有著數，上文已提過當地各大商場都會減價速銷，其中港人常去的MITSUI OUTLET PARK於2019年1月1日至14日將會舉行「NEW YEAR SURPRISE SALE」，位於日本全國多個地方的OUTLET場內秋冬商品均割價，精明香港人當然要去行一轉，不必等到農曆新年都有平貨掃。而且今次更是「平成最後福袋」，因為日王明仁將於2019年4月正式退位，由皇太子德仁繼承，年號即將更改「平成」不再，各大品牌都趁這次機會推出比過去更優惠的福袋，掃平貨同時又可以紀念一番，別具意義。

「NEW YEAR SURPRISE SALE」
日期：2019年1月1日至14日
地點：MITSUI OUTLET PARK
（關東地區：木更津、入間、幕張、多摩南大澤）
（關西地區：滋賀龍王、瑪琳匹亞神戸、大阪鶴見）

遍佈日本全國的MITSUI OUTLET PARK今年同樣有過年大減價。

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