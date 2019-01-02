Google Duo 服務測試中　 多人視像會議抄 FaceTime？

數碼生活
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Google Duo 正測試群組視像通話會議，雖然未有 FaceTime 的 32 人群組視像會議般誇張，不過 Google 似乎準備在 Duo 視像會議中加入低光模式，令室內或者低光環境進行視像會議變得可行，以下是暫時測試中已經知道的資訊。

Google Duo 將加入群組視像會議，似乎是想藉此跟 Apple 的 FaceTime 爭取商務市場的用戶。Apple 在去年 6 月 WWDC18 宣布為 FaceTime 追加群組視像會議，而且更支援多達 32 人同時進行，雖然當時評論認為實在沒有太大的市場空間，不過在 iOS 12.1 正式加入這項新功能後，市場反應似乎不俗。

Google Duo 是廠商少數在即時通訊領域獲得成功的產品。（Google )

近日 Android Police 就在尚未推出的 Google Duo 版本中，成功試用群組視像通話功能，發現這項早在上年 3 月已經流出部分資料的新功能，原來可以支援最多 8 人進行群組視像通話。在 Android Police 的測試中發現，Google Duo 在已經開始了群組視像通話的情況，未支援再加入新的成員，暫時未知之後會否追加這項功能。而在通話介面中，大家可以在右下角見到正在參與群組視像通話的朋友。

Android Police 在尚未推出的 Duo 版本中，成功測試群組視像會議。（Android Police）

Google Duo 最多可以致電 7 個用戶。（Android Police）

另外，Android Police 亦發現大家可以利用新增的群組視像通話功能，致電家中的 Google Home 裝置，似乎 Google Duo 將可以作為室內通訊設備之用。另外，在測試版中亦可以見到 Google Duo 加入了低光模式，手機會在環境光線不足的情況下，詢問用戶是否啟用。當中是否會應用到 Google 在 Pixel 手機中使用的 AI 技術，暫時仍然是未知數，不過肯定可以提高視像通話的質素。Google Duo 的群組視像通話功能相信將會在短期內推出，大家可以留意一下。

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