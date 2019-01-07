Sony Xperia XZ4 外型確定 保護貼流出比iPhone XS Max更長？

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Sony Xperia XZ4 外型確定？ 日前網上發現有XZ4的保護貼流出，屏幕比例為早前傳聞的 21 : 9，極為修長。最近網上更有取得 Xperia XZ4 屏幕保護貼與 iPhone XS Max 進行比對，發覺 Xperia XZ4 比 iPhone XS Max 有更長的機身。

（文：黎生）

Sony Xperia XZ4 自流出採用 21 : 9 屏幕後，坊間一直對其真實尺吋感到好奇。最近，Twitter 爆料達人 @UniverseIce 就取得 Xperai XZ4 保護貼與 iPhone XS Max 進行比對，發覺 Xperia XZ4 的屏幕長度達 15.2cm，若加上機身的長度，使 Xperia XZ4 比 iPhone XS Max 更長。不過，由於屏幕尺吋為 21 : 9，故手機的闊度明顯比 iPhone XS Max 為窄，手感不俗。

Xperia XZ4 的機身長度比 iPhone XS Max（右一）更長，@UniverseIce 未有提供另張兩台手機屏幕貼的資料。

目前市場預計 Xperia XZ4 將於 MWC 2019 正式展出，手機將會採用 Snapdragon 855 旗艦級處理器、6GB RAM、64/256 GB ROM、3,900 mAh 等等規格，而機側指紋感應器的回歸更加令 fans 叫好，老一輩 Sony Fans，值得期待吧！

來源：twitter@UniverseIce

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