[CES 2019] LG SIGNATURE OLED TV R　屏幕超薄可捲埋電視機登場

LG SIGNATURE OLED TV R 是廠商在 CES 2019 中發布，全球首部捲屏電視。用家可以按下按鍵，讓屏幕自動捲進鋁質底座完美收藏，以隨時保持家中的裝修風格外，亦兼享 65 吋大屏幕電視的樂趣。（文：黎生）

2019 年絕對是柔性屏幕大熟的一年，繼多間手機廠預計將會推出摺屏手機後，LG 更率先在 CES 2019 中推出全球首部捲屏電視 LG SIGNATURE OLED TV R。只要按下按鍵，65 吋屏幕便會像捲畫般自動捲進底座收藏，大大減低大尺吋電視對室內裝潢的影響。

LG SIGNATURE OLED TV R 使用可摺疊式 OLED，屏幕可以捲起收納在底座之中。

LG SIGNATURE OLED TV R 與其他 LG 的 4K OLED 電視一樣，採用最新的 webOS 系統及 Alpha 2 二代處理器，並同時支援 120fps 播放效果，使用體驗與傳統電視分別不大。值得一提的是 LG SIGNATURE OLED TV R 同樣可搭配 Apple 的 AirPlay 2 及 HomeKit 使用，讓 Apple 用家可以隨時將影片在電視上播放外，亦可以透過 Siri 操控電視，非常方便。

LG SIGNATURE OLED TV R 備有「Line View」模式，只升起一少部分，以顯示時鐘、照片等以點綴家居。

另官方聲稱 LG SIGNATURE OLED TV R 的捲屏預計可以作 50,000 次捲動，相信能配合一般用家日常看電視的習慣。不過，目前 LG SIGNATURE OLED TV R 的售價尚未正式公布，但預計將於 2019 年下半年正式推出市場。



來源：LG