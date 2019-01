Google One 正式登場　Google Drive變身後更抵玩？新功能更實用

Google One 在香港正式推出,取代現正使用的 Google Drive 雲端儲存,而且更新增了一些新功能及新優惠。如何由 Google Drive 變身 Google One、新的工具又有什麼轉變是大家需要注意的,以下就同大家分享一下。

其實 Google One 取代 Google Drive 的,主要是 Google One 整合了 Google Drive、Gmail 及 Google Photos 等服務的空間管理,如果大家要閱讀在雲端上儲存的檔案的話,依然要開啟 Google Drive 去進行。不過,當你想管理或者增減 Google 服務的雲端容量,你就需要用到 Google One 了。

Google One 在香港正式推出,將取代現有的 Google Drive 功能。(Google)

首先,Google One 已經在 Android 平台上推出了專用 App,而 iOS 或者電腦方面,大家可以利用瀏覽器進入 https://one.google.com。Google 在這個時候推出 Google One 當然是有原因的,不少朋友透過購買 Android 手機而獲得的免費 Google Drive 儲存空間已經差不多到期,所以 Google One 在容量上亦加多了每月 $23 的 200GB 選項,比現時每月 $15 的 100GB 似乎抵玩得多;不過對於免費空間到期的朋友來說,其實只是剛剛好而已。

進入 Google One 頁面,可以見到記者雲端空間儲存分佈。可能因為服務較新版面未完善的關係,手機 App 是無法檢查記者的容量中,免費贈送容量的到期日。(截圖)

這個每月 $23 的 200GB 空間,亦可算是跟 Apple 的 iCloud 同價位儲存空間看齊,相信應該會有不少每月 100GB 的朋友轉用。另外,原本月費 $79 的 1TB 空間,就會自動升級至 2TB;本來正在以月費 $159 購買 2TB 的朋友,價錢當然會自動調整為每月 $79。至於月費 $799 的 10TB、月費 $1,599 的 20TB 及月費 $2,399 的 30TB 等超大容量計劃則維持不變。

Google One 收費及容量(按圖放大)

長期使用的朋友,亦可以透過年費方式,一次過繳付 $150、$230 或者 $799,去購買一年期的 100GB、200GB 或 2TB 儲存空間(一年期優惠不適用於 10TB、20TB 及 30TB 計劃)。未知是否因為新服務介面末完善的關係,好像記者本身正在使用每月 $15 的 100GB 空間,就只能夠在手機 App 才可以選擇購買 $150 一年 100GB 空間的選項。

將 Google One 與家庭成員分享(按圖放大)

Google One 另一項新功能,就是可以跟 5 位家庭成員(包括自己即 6 名成員)共用雲端空間的容量(並非共用檔案)。假設若果是跟屋企人或者朋友夾錢的話,$79 購買 2TB,確實比 $23 購買 200GB 化算得多。

Google One 成員將會不時收到優惠,例如記者現時就收到價值 $35 的 Google Play Store 點數。(截圖)

另外,Google 亦會為 Google One 成員提供優惠,例如記者一開始已經獲得價值 $35 的 Google Play Store 點數回贈,可用於購買 Apps、電影等之用。而根據 Google One 的介紹,將來的回贈更可能包括酒店優惠。

Google One 新增酒店格價服務,絕非像某網站一樣,亂標低價欺騙用戶。(截圖)

酒店優惠?對,Google One 的其中一個新功能,就是好像近期某個被揭發以不誠實手法推銷酒店房間的網站一樣,為 Google One 會員提供酒店格價及優惠;當然 Google One 並不會像某網站一樣以不誠實手法經營。至於 Google One 的搜尋酒店功能,記者之後再為大家詳細介紹。

最後,Google One 加入了「諮詢 Google 專家」功能,用戶在使用 Google One 相關服務遇到問題的時候,不用再救助無門,只需要 send 個 email,就會有專人解答你的疑難。至於通話熱線功能似乎暫未支援,希望 Google 會儘快為香港的付費會員,提供電話支援熱線吧。

