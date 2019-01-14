Google One 正式登場　Google Drive變身後更抵玩？新功能更實用

Google One 在香港正式推出，取代現正使用的 Google Drive 雲端儲存，而且更新增了一些新功能及新優惠。如何由 Google Drive 變身 Google One、新的工具又有什麼轉變是大家需要注意的，以下就同大家分享一下。

其實 Google One 取代 Google Drive 的，主要是 Google One 整合了 Google Drive、Gmail 及 Google Photos 等服務的空間管理，如果大家要閱讀在雲端上儲存的檔案的話，依然要開啟 Google Drive 去進行。不過，當你想管理或者增減 Google 服務的雲端容量，你就需要用到 Google One 了。

Google One 在香港正式推出，將取代現有的 Google Drive 功能。（Google）

首先，Google One 已經在 Android 平台上推出了專用 App，而 iOS 或者電腦方面，大家可以利用瀏覽器進入 https://one.google.com。Google 在這個時候推出 Google One 當然是有原因的，不少朋友透過購買 Android 手機而獲得的免費 Google Drive 儲存空間已經差不多到期，所以 Google One 在容量上亦加多了每月 $23 的 200GB 選項，比現時每月 $15 的 100GB 似乎抵玩得多；不過對於免費空間到期的朋友來說，其實只是剛剛好而已。

進入 Google One 頁面，可以見到記者雲端空間儲存分佈。可能因為服務較新版面未完善的關係，手機 App 是無法檢查記者的容量中，免費贈送容量的到期日。（截圖）

這個每月 $23 的 200GB 空間，亦可算是跟 Apple 的 iCloud 同價位儲存空間看齊，相信應該會有不少每月 100GB 的朋友轉用。另外，原本月費 $79 的 1TB 空間，就會自動升級至 2TB；本來正在以月費 $159 購買 2TB 的朋友，價錢當然會自動調整為每月 $79。至於月費 $799 的 10TB、月費 $1,599 的 20TB 及月費 $2,399 的 30TB 等超大容量計劃則維持不變。

Google One 收費及容量（按圖放大）

長期使用的朋友，亦可以透過年費方式，一次過繳付 $150、$230 或者 $799，去購買一年期的 100GB、200GB 或 2TB 儲存空間（一年期優惠不適用於 10TB、20TB 及 30TB 計劃）。未知是否因為新服務介面末完善的關係，好像記者本身正在使用每月 $15 的 100GB 空間，就只能夠在手機 App 才可以選擇購買 $150 一年 100GB 空間的選項。

將 Google One 與家庭成員分享（按圖放大）

Google One 另一項新功能，就是可以跟 5 位家庭成員（包括自己即 6 名成員）共用雲端空間的容量（並非共用檔案）。假設若果是跟屋企人或者朋友夾錢的話，$79 購買 2TB，確實比 $23 購買 200GB 化算得多。

Google One 成員將會不時收到優惠，例如記者現時就收到價值 $35 的 Google Play Store 點數。（截圖）

另外，Google 亦會為 Google One 成員提供優惠，例如記者一開始已經獲得價值 $35 的 Google Play Store 點數回贈，可用於購買 Apps、電影等之用。而根據 Google One 的介紹，將來的回贈更可能包括酒店優惠。

Google One 新增酒店格價服務，絕非像某網站一樣，亂標低價欺騙用戶。（截圖）

酒店優惠？對，Google One 的其中一個新功能，就是好像近期某個被揭發以不誠實手法推銷酒店房間的網站一樣，為 Google One 會員提供酒店格價及優惠；當然 Google One 並不會像某網站一樣以不誠實手法經營。至於 Google One 的搜尋酒店功能，記者之後再為大家詳細介紹。

最後，Google One 加入了「諮詢 Google 專家」功能，用戶在使用 Google One 相關服務遇到問題的時候，不用再救助無門，只需要 send 個 email，就會有專人解答你的疑難。至於通話熱線功能似乎暫未支援，希望 Google 會儘快為香港的付費會員，提供電話支援熱線吧。

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