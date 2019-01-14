Apple AirPower 推出有望　生產線消息指產品正式投產

Apple AirPower 自從正式公布已經超過一年時間，原預定 2018 年底前推出，不過似乎因為技術問題而一再延後。不過，近日有來自生產線的消息，指 AirPower 已經正式投產，似乎代表產品即將正式推出。（文：黎生）

Apple 早於 2017 年的 iPhone X 發布會公布 AirPower ，但可惜等了又等，到了 2019 年尚未推出市場。雖然早前有分析師稱 Apple 將會在 2019 年正式推出，但始終非官方消息。近日，市場傳出 Luxshare Precision（立訊精密）正在生產 AirPower，意味 Apple 將會在短期內正式讓產品推出市場，一圓 Apple 用家的對 AirPower 的期待。

Apple AirPower 曾因為多綫圈設計而使產品過熱而未能推出市場。

市場消息指 Apple 正在生產 AirPower。

另外，Apple 在宣布 AirPower 的亦同步宣布為 AirPods 加入無綫充電功能，而正好 Luxshare Precision（立訊精密）亦為 Apple 生產 AirPods 及 USB Type-C 綫材，故消息來源算是可靠。但到底 Apple 何時才會正式發布消息，一切尚是未知之數。



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