Oppo 正式發表 10x 變焦技術　手機潛望鏡超遠光學變焦

市場早前盛傳 Oppo 將推出備有 10x 光學變焦能力的手機，Oppo 在剛剛發布會未有新機現身，但就正式發表了 10x 變焦方案。透過 3 攝配置及潛望式鏡頭的配合下，Oppo 未來的手機的相機組將可包攬 15.9mm - 159mm 焦距 ，方便用家拍攝。（文：黎生）

Oppo 剛剛舉行「十為所見」發布會，雖然沒有像外界預期般帶來 10x 光學變焦能力的手機，但卻正式公布手機上的 10x 變焦攝影技術。Oppo 將會透過三攝設計以滿足用家於不同場合的需要，三鏡分別是超廣角鏡、標準主鏡及長焦潛望鏡，使手機的拍攝焦距可由 15.9mm 至 159mm，絕對可套用相機內「天涯機」的概念。

Oppo 透過 3 攝配置實現 10x 變焦拍攝功能。

不過有別市場之前預測，Oppo 將超廣角及主攝鏡頭獨立抽出，以確保兩者的拍攝質素，而長焦距則採用潛望鏡設計，讓用家在變焦時，自動以三鏡進行「接力」變焦，實現 10x 變焦的拍攝功能。

Oppo 指 10x 三攝相機模組將會備有雙 OIS 設計，預計將會應用於主鏡及長焦鏡頭之上。

不過，Oppo 目前並沒有公開拍攝樣本，但就預告將於 MWC 2019 內正式公開拍攝效果，確實讓人感到期待。至於搭配 10x 變焦相機模組的手機何時推出，則尚未正式公布。



來源：MyDrivers

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