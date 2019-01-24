Olympus OMD E-M1X 上手玩！專業m43級旗艦無反相機速試

Olympus最新真旗艦無反OMD E-M1X正式公布，正正是2年前E-M1 mark II大幅強化版，更針對專業市場優化機身設計。究竟新機有什麼地方改良加強？今次我們搶先將E-M1X入手，即刻介紹實機試玩簡評。

加入直度手柄

Olympus OMD E-M1X機身設計同上代最大不同便是加入「直度」手柄，令用家手握感更為穩固以及提高操控體驗。而且橫倒及直度手柄設有更為凹陷弧度，加上全新布局的按鈕和控制桿以及新C-LOCK控制桿，用家手指擺放時更為舒適。

Olympus OMD E-M1X加入直度手柄設計，跟Canon或Nikon等大牌單反旗艦相機睇齊。（林勇攝）

超強防震系統

上代E-M1 mark II已有非常不錯的防震系統（機身可達5.5級防震），今代如果配上特定鏡頭（M.Zuiko Digital ED 12-100mm F4.0 IS PRO），快門速度補償效果更達到7.5級防震。實試手持拍攝快門速度3－4秒都沒有問題，絕對適合晚間和室內拍攝或長時間曝光的相片；手持相機拍片亦都可以比以往更穩定。

Olympus OM-D E-M1X 機身細節（按下圖放大）

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高速處理器下的強化

內置兩粒高速TruePic VIII影像處理器，不單止可以令開關機時間及反應更快，更可以手持高解像度拍攝（可以最多手持4秒拍攝高達5千萬像素相片、落腳架更可拍攝8千萬像素相片）、啟動內置ND濾鏡時預睇即時效果（內置5級ND濾鏡）和智能主體檢測自動對焦功能（賽車、火車及飛機自動對焦）。

測試下，對焦速度的確快而準確，而且物件或汽車追焦都頗準，的確比上代進步很多。而電子觀景器亦都比上代進步，放大倍率0.83倍，影像非常清晰並沒有失真。而且掃描最大幀率為120fps，顯示滯延時間縮短至0.005秒，試拍時幾乎感覺不到有遲滯。

Olympus OMD E-M1X擁有最高60fps的高速連拍功能（有效像素為2040萬），而且上代不少用家讚好的「Pro Capture」功能得以保留，當半按快門之時相機已不斷記錄最多35張相片，好讓用家一定不會錯過按快門前後的精彩一刻。

拍片當然亦有極好的表現，首先因為機身其超強的防震效果，手持拍攝穩定性當然十分高。另外，相機亦支援4K影片和Cinema 4K格式影片攝錄，以及120fps慢動作影片。

翠如試玩時對新機讚不絕口。（林勇攝）

專業級的機身

全天侯密封結構超越傳統防風雨IPX1標準，擁有防塵、防水滴和攝氏零下10度的耐寒功能。電量方面，因為加入直度手柄的關係，令機內的空間大增，可以插入2顆高容量電池，最多可以拍攝多達870張相片。記者試拍半日，拍了百多張相及拍攝十數分鐘4K影片，都只是用了25％電量，都頗襟用。

另外，今次亦對應USB Type-C充電制式，可以邊充邊拍外，更對應PD快速充電，使用最大功率PD充電器充電，最快2小時便可以為2粒電池充滿電量。

手持高解像拍賣試相

其他實拍試相（按下圖放大）

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