LG V40 ThinQ 旗艦手機香港開賣　AI 自拍上手玩 3 鏡頭有幾勁？

LG V40 ThinQ 終於在香港推出，這台配備前 2 後 3 鏡頭組合的旗艦新機，其實早在上年 10 月已經在歐洲發布，到底今次抵港定價多少，3 鏡頭獨有的「TRIPLE SHOT」新功能及前雙鏡的「Custom Backdrop」功能效果如何？如下就為大家即場上手玩。

LG V40 ThinQ 本來屬上年年底銷售檔期的產品，到 2019 年 1 月底才在香港正式推出，恐怕很快就要迎接來自 MWC 2019 的新產品挑戰。在現時旗艦機都以強勁拍攝功能作主打的大環境下，V40 ThinQ 亦特別為機背 3 鏡頭組合加入為名「TRIPLE SHOT」的新功能，到底這項新功能有何特別之處？

LG V40 ThinQ 正式在香港推出，手機只配備上年度的 Snapdragon 845 處理器。（區慶威攝）

LG V40 ThinQ 的「TRIPLE SHOT」新功能，其實就是以機背 1,600 萬像素超廣角鏡頭（f1.9/1.0μm/107°）、1,200 萬像素標準鏡頭（f1.5/1.4μm/78°）及 1,200 萬像素遠攝鏡頭（f2.4/1.0μm/45°）的 3後鏡組合作「一起拍攝」。官方當初公布這項功能時，記者曾經一度寄望 3 鏡頭是同一時間拍攝，不過實際測試卻發現，3 鏡頭只是順序作出連拍，前後大約有 1 秒的時間差，若果想一次為重要時刻捕捉 3 個不同焦距的景觀，恐怕不是一件易事。

LG V40 ThinQ 機背設有分別為 1,600 萬像素超廣角、1,200 萬像素標準及 1,200 萬像素遠攝的 3 鏡頭組合。（區慶威攝）

LG V40 ThinQ 「TRIPLE SHOT」測試效果（按圖放大）

另外，LG V40 ThinQ 亦設有 800 萬像素標準鏡頭（f1.9/1.12μm/80°）及 500 萬像素廣角鏡頭（f2.2/1.2μm/90°）的 2 前鏡組合，除可以利用雙鏡作景深拍攝之外，亦加入類似 iPhone X 的人像燈光，及即時更換拍攝背景的「Custom Backdrop」功能。這個利用雙鏡景深即時褪地的功能，效果意外地不俗，就算在比較雜亂的背景，都可以成功更換背景。

LG V40「Custom Backdrop」測試效果（按圖放大）

LG V40 ThinQ 配備上年度的 Snapdragon 845 處理器，很大機會要面對 MWC 2019 後開始湧現的 Snapdragon 855 處理器手機，另外手機預載 6GB RAM + 64/128GB ROM，設有 6.4 吋 QHD（1440 x 3120）OLED FullVision 屏幕，及內建 32-bit Hi-Fi Quad DAC 音效處理器及加入 Audio Tuned by Meridian 專業調音技術。V40 ThinQ 秉承系列支援 IP68 防水防塵及 MIL-STD 810G 軍用級防撞的傳統。LG V40 ThinQ 設有鉑鋼灰、摩洛哥藍及胭脂紅 3 種配色，將於 1 月 25 日於香港開售，定價 $5,998。