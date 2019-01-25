Huawei P30 系列細節曝光　功能規格全面升級

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Huawei P30 終於流出更多消息，坊間指 P30 將會採用 OLED 屏幕，提升畫面質素，而 P30 Pro 的相機亦會加入潛望鏡設計，以提高拍攝能力。（文：黎生）

Huawei P30 系列雖未知何時發布，但坊間開始有更多 P30 系列的消息流出。最近，有 Huawei P30 系列工程樣機試用者指 P30 的屏幕會升級至 OLED 屏幕，正式與 P30 Pro 看齊，亦預告 Huawei P30 及 P30 Pro 均極可能備有屏下指紋解鎖技術，意味過往的劉海屏設計將不會出現。至於屏幕尺吋，P30 預計為 6.1 吋，而 P30 Pro 為 6.5 吋。

Huawei P30 系列背面將不設指紋感應器，意味手機將備有屏下指紋解鎖技術。（＠OnLeaks）

另外，為了讓 Huawei P30 及 P30 Pro 的定位有更明顯分野，Huawei P30 Pro 的相機亦會進一步升級。坊間預計 Huawei P30 Pro 將會繼續採用三鏡配置，但長焦相機卻升級至潛望鏡長焦相機，讓 P30 Pro 備有真正的光學變焦功能，配合其主鏡及黑白鏡，為用戶帶來理想的拍攝體驗。至於 P30 的相機，則預計與 Mate 20 Pro 同級，但其三鏡設計將會是超廣角還是長焦，則尚未有消息。

Huawei P30 及 P30 Pro 的屏幕尺吋分別為 6.1 吋及 6.5 吋。（＠OnLeaks）

Huawei P30 系列屏幕將會採用水滴屏設計。（＠OnLeaks）

效能配置上，Huawei P30 及 P30 Pro 均預計採用 Kirin 980 處理器，並備有 8GB RAM 及 128GB ROM，效能不俗。另 P30 更預計將會保留 3.5mm 耳機插，以配合不同用家的需要。

來源：

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