Huawei P30 系列細節曝光　功能規格全面升級

Huawei P30 終於流出更多消息，坊間指 P30 將會採用 OLED 屏幕，提升畫面質素，而 P30 Pro 的相機亦會加入潛望鏡設計，以提高拍攝能力。（文：黎生）

Huawei P30 系列雖未知何時發布，但坊間開始有更多 P30 系列的消息流出。最近，有 Huawei P30 系列工程樣機試用者指 P30 的屏幕會升級至 OLED 屏幕，正式與 P30 Pro 看齊，亦預告 Huawei P30 及 P30 Pro 均極可能備有屏下指紋解鎖技術，意味過往的劉海屏設計將不會出現。至於屏幕尺吋，P30 預計為 6.1 吋，而 P30 Pro 為 6.5 吋。

Huawei P30 系列背面將不設指紋感應器，意味手機將備有屏下指紋解鎖技術。（＠OnLeaks）

另外，為了讓 Huawei P30 及 P30 Pro 的定位有更明顯分野，Huawei P30 Pro 的相機亦會進一步升級。坊間預計 Huawei P30 Pro 將會繼續採用三鏡配置，但長焦相機卻升級至潛望鏡長焦相機，讓 P30 Pro 備有真正的光學變焦功能，配合其主鏡及黑白鏡，為用戶帶來理想的拍攝體驗。至於 P30 的相機，則預計與 Mate 20 Pro 同級，但其三鏡設計將會是超廣角還是長焦，則尚未有消息。

Huawei P30 及 P30 Pro 的屏幕尺吋分別為 6.1 吋及 6.5 吋。（＠OnLeaks）

Huawei P30 系列屏幕將會採用水滴屏設計。（＠OnLeaks）

效能配置上，Huawei P30 及 P30 Pro 均預計採用 Kirin 980 處理器，並備有 8GB RAM 及 128GB ROM，效能不俗。另 P30 更預計將會保留 3.5mm 耳機插，以配合不同用家的需要。



來源：水藍