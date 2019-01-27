Android Q 將會原生支援　Face ID 式人面解鎖

XDA 開發者論壇有用戶在 Android Q 程式碼中，找到了有關人面解鎖功能的描述，讓坊間預計 Android Q 終於正式支援人面解鎖功能。（文：黎生）

自從 Apple 引入 Face ID 人面解鎖功能後，多間 Android 手機廠亦相應加入相關功能，但可惜 Google 卻一直遲遲未有動作，讓各 Android 手機廠商只能自行開發。最近，Google 終於有所行動，被 XDA 論壇用家在 Android Q 的程式碼中，找到有關人面解鎖功能的描述，意味 Android 陣營的人面解鎖功能及算法終於有機會統一。

現時部分廠商，好像 Huawei 在 Mate 20 Pro 都自行加入類似 Face ID 的 3D 人像解鎖功能。（Huawei）

透過相關描述，預計 Android 手機的人面解鎖註冊功能與錄入新指紋一樣，需要配合密碼一併設置。但值得高興的是，Android 手機將會支援利用人面解鎖進行授權付款或開啟 App 的應用，使人面解鎖功能更為實用，亦讓 Android 手機更為人性化。

小米是一眾 Android 廠商當中，最先在 Mi 8 透明探索版加入類似 Face ID 的 3D 人像解鎖功能。（小米）

在 Android Q 的程式碼中，可以找到有關進行人面解鎖時的提示訊息，包括提示感應器位置、環境太暗等訊息。

再提提大家，預計 Android Q 將會在 2019 年 5 月的 Google I/O 大會上正式發布，而採用 Android Q 系統的手機則將在 2019 年下半年陸續登場。



來源：XDA-Developers