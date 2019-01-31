小米 9 傳聞支援全新 27W 快充　即將發布神秘手機？

最近坊間發現小米成功為一部神秘新手機取得認證，當中最吸引人注意的是手機將提供全新 27W 快充技術，規格明顯與坊間其他品牌略有不同。（文：黎生）

為配合用家需要，手機快充技術不斷提升，而剛剛坊間便在網絡上發現小米成功為一部神秘手機（M1902F1A / M1902F1T）取得認證。當中最吸引用家的目光是手機將支援 27W 快充技術，與坊間其他廠商的規格略為不同。考慮到小米 9 快將登場的傳聞，這款神秘手機極有可能就是小米 9 的標準版本及高階版。

坊間預計小米 9 將於 2 月 19 日正式發布（圖為小米 8）。（小米）

小米的 27W 快充技術分別有以下不同輸出模式，包括 9V / 3A、12V / 2.25A 及 20V / 1.35A，以配合不同需要。另外，據流出的資料所示，疑似是小米 9 的神秘手機將備有兩款火牛，意味手機應隨機附送標準版火牛，而 27W 快充技術的火牛則可能需要用家另行購買才能使用。

小米 9 被指將會搭配全新 27W 快充技術。

目前已知小米將於 2 月 19 日舉行發布會，屆時極有可能帶來這部全新的小米 9 手機。坊間一般預計小米 9 將採用 Snapdragon 855 處理器、48M Sony 相機、ToF 相機等規格。



來源：playfuldroid