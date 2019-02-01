【年廿八大掃除】Gmail 釋放容量踢走無用舊電郵　幫郵箱洗邋遢

Gmail 的 15GB 免費儲存空間，其實並不算特別「寬敞」。想空間闊落一點，不如趁年廿八洗邋遢，幫 Gmail 大掃除釋放空間！

Gmail 雖然設有付費版可以購買更多空間，不過大部分用戶相信只是使用最基本的 15GB 免費空間；特別是不少朋友早一兩年購買 Android 手機，其免費贈送的 100GB 儲存空間使用期限差不多屆滿。不如趁廿八洗邋遢，為 Gmail 大掃除釋放空間，就不用擔心 15GB 不夠應付日常需要。

趁著年廿八，是時候為 Gmail 大掃除，釋放更多容量。（設計圖片）

其實為 Gmail 大掃除，最簡單最實用的方法，就是將電郵好好分類，若果讀者們有記憶的話，記者曾經為大家介紹過 Gmail 篩選器及轉寄功能的使用方法。若果大家有曾經跟著做的話，要大掃除就簡單得多了，若果先前未有為自己的 Gmail 建立轉寄備份的話，最少今年開始為自己新接收的電郵進行分類吧！

使用 Gmail 篩選器及轉寄功能（按圖放大）

在「轉寄及POP/IMAP功能」中「新增轉寄地址」。（截圖）

除了自己的主 Gmail 之外，大家其實可以再建立其他的免費 Gmail 帳戶；而利用篩選器及轉寄功能，就可以在收到電郵的時候，直接將電郵分類備份。例如 Gmail 同時接收私人及公司郵件，大家只需在進入 Gmail 右上角的齒輪圖示選擇設定，在「轉寄及POP/IMAP功能」中「新增轉寄地址」，，再在負責接收轉寄的電郵作確認。然而在「篩選器及已封鎖的地址」中，以工作的電郵建立「篩選器」，再將電郵全部轉寄到另一個Gmail作備份。這樣就可以每一兩年清理自己的Gmail一次，同時又可以備份舊的郵件。

分類舊郵件

利用 Gmail 上方的搜尋器，可以將郵件作出分類。（截圖）

剛剛介紹的功能，可以方便大家日後作分類及大掃除，不過要將舊電郵清理，就要用其他方法。Gmail 的篩選功能還有很多用法，大家可以利用 Gmail 頁頂的搜尋功能，點選最右的向下箭咀去啟用進階搜尋功能。

將 Gmail 以標籤分類舊郵件（按圖放大）

點選搜尋功能最右的向下箭咀，可以啟用進階搜尋功能。（截圖）

例如大家可以利「寄件者」（To:），指定某位同事、公司寄給自己的電郵作分類。記者在示範中，以「*@pinterest.com」去搜尋郵件，當中的「*」代表所有來自「@pinterest.com」的電郵。搜尋完成之後，可以在左上角剔選「全選」選擇全部電郵，你會發現在全部電郵頂，會多了一個「請選取與這筆搜尋相符的所有對話」選項。點選這個選項，然後就可以利用電郵列頂的工具列進行操作。例如大家可以一口氣刪除這一次搜尋的所有郵件（不過記者建議大家暫停先看完本文章），又或者選擇標籤，並為將這次搜尋的電郵全部放到一個標籤裡，再作後續處理。

備份或刪除舊電郵（按圖放大）

在瀏覽器中進入Google Takeout 的網頁，先剔選「全部不選」。（截圖）

將各種類電郵都加上標籤之後，就可以將郵件分類處理。大家既可以將不再需要的電郵，按標籤全數刪除，而其實 Google 亦有提供工具，讓大家將電郵匯出。大家只需在瀏覽器，輸入 https://takeout.google.com，就可以進入 Google Takeout 的「下載你的資料」介面。大家先剔選「全部不選」，然後向下捲軸到 Gmail 欄目，再「選取標籤」，就可以根據剛才分類的標籤將電郵以「MBOX」格式匯出至電腦作備份，再將 Gmail 上的標籤整個刪除也不遲。「MBOX」格式可以使用 Mozilla Thunderbird、Apple Mail 等第三方軟件在電腦上開啟，日後就算要在備份中搜尋資料，也不可太過煩惱。