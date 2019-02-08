LG G8 ThinQ 又玩 Face ID？合作廠商確認設有 ToF 前鏡　

LG G8 ThinQ 在 MWC 2019 發布幾乎已經可以確定，事關 LG 及合作伙伴 Infineon 已經提早公布，將會為 G8 ThinQ 提供 REAL3 影像感應元件，配合 G8 ThinQ 的 ToF 前鏡使用，將可以提供更準確可靠的 3D 人面解鎖功能。

LG G8 ThinQ 將會在 MWC 2019 推出、將會配備 ToF（Time-of-Flight）前鏡，提供類似 Face ID 的 3D 人面解鎖功能，是 Infineon 在新聞稿上主要的幾個重點，簡單點說，LG G8 ThinQ 前鏡的硬件規格，已經沒有什麼懸念可言。

LG G8 ThinQ 經合作伙伴 Infineon 提前爆料，突然懸念更小了。（@OnLeaks x 91Mobiles）

Infineon 的 ToF 鏡頭將會配合紅外線使用，提供更準確的 VR、AR 應用，而且可以像 iPhone 的 Face ID 一樣，做到 3D 的人面解鎖。另外，Infineon 亦表示，除了會在高階機種引入 ToF 鏡頭及人面解鎖技術之外，更會將有關技術推廣至中階手機層面；配合 Google 將會在 Android Q 內建 3D 人面解鎖功能，似乎在 2019 年將會有大量的中階甚至入門級 Android 裝置，開始配備 Face ID 一樣的功能。

G8 ThinQ 將會配備 ToF 前鏡，相信跟早前 LG 預告的隔空手勢操作不無關係。（Infineon）

另外，LG 早前曾經暗示，將會在 MWC 2019 發布隔空動態、手勢操作的新技術，相信 Infineon 的 ToF 前鏡及準確的 3D 掃瞄技術，將會為隔空動態、手勢操作提供一個技術的基礎。

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