Samsung Galaxy S10、S10+ 上手試　實機超音波指紋掃描勁爽快

Samsung Galaxy S 系列第 10 代 Galaxy S10 系列剛在美國正式發表，其中作為「正統」續作的 Galaxy S10 以及更大尺寸的 Galaxy S10+ 如期而至，我們在較早前亦有幸在三藩市的發布會前有過上手試玩的機會。

一如傳聞，今代 Galaxy S10 及 S10+ 採用三鏡頭設計，以及超聲波屏下指模掃描。在設計方面，Samsung 今次明顯走保守風，機身以直挺線條為主，沒有太多餘菱角在 S10、S10+ 的機身上出現，改以四種「Prism」幻變色來營造新鮮感，不過上手後的第一個感覺，還是覺得兩機比起上一代更為輕薄、纖巧。

Galaxy S10 及 Galaxy S10+ 分別為 6.1 吋以及 6.4 吋屏幕。（蔡浩騰攝）

Galaxy S10 及 Galaxy S10+ 分別為 6.1 吋以及 6.4 吋屏幕，兩者皆採用 Samsung 的「屏中鏡」 Infinity-O 屏幕設計，而 S10+ 除了與 S10 一樣有 1000 萬像素的前置鏡頭外，還另外加入了一個 RGB Depth 色彩深度鏡頭，可以用於人面解鎖。



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Galaxy S10 圖輯（按圖放大看詳細圖文）

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Galaxy S10+ 圖輯（按圖放大看詳細圖文）

超聲波指模掃描上手試

以超聲波為媒介的屏下指模掃描技術其實已出台了一段日子，但礙於成本及技術問題，一直未有被廠商廣泛採用，年前小米 8 的「探索版」就是採用用此技術，然而最終沒有在香港上市，故 Samsung 今次發表的 Galaxy S10、S10+ 從意義上而言的確是香港市場得以初嘗的超聲波屏下指模掃描體驗。

筆者近幾部 Android 手機都有配備屏下指模解鎖，不過無論是 Huawei 還是 vivo 出品，它們都是採用另一原理的光學屏下指模辨識，用久了就會發現幾個缺點，例如需要用家施力才能成功辨識，而且由於需要光反射，故每次解鎖都會亮起一點強光，在黑夜使用會有點刺眼。

超聲波指模掃描上手試（蔡浩騰攝）

而 Galaxy S10 及 S10+ 上面所用的超聲波屏下指模掃描功能，於辨識速度上與光學辨識沒有太大分別，但明顯不需要用力按壓、而且只用音波反射的話就不需要額外強光顯示，使用上較為方便一點。另一方面，使用超聲波辨識的準確率在理論上會比光學方法更為準確，尤其遇到手指沾濕的情況，兩者分別就更為明顥。

然而，據消息指 S10、S10+ 的屏下指模掃描若加上材質不合的保護貼的話即會失效，究竟其支援如何，就要等上市後再作測試。

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