Samsung Galaxy S10e 上手速試影片：細細部、好好揸的「旗艦」？

Samsung Galaxy S10 一門三傑，最受注目的當然是作為正統後繼的 S10 以及 S10+，然而在這兩部新機以外，稍早發表的 Galaxy S10 系列當中，還有一部價格較便宜、尺吋較細小的「平價版」，就是 Galaxy S10e 了。

Galaxy S10e 雖說是「平價版」，然而頗令人驚喜的，是它所用的處理器規格居然與 S10、S10+ 一樣是 Qualcomm Snapdragon 855（港版），而非早前傳聞的 Snapdragon 710 等中階型號，於運算表現、以至軟件功能上，S10e 都不比兩位「大哥」輸蝕。



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於機身設計上，Galaxy S10e 比起 S10 更厚一點、並且採用平面的 AMOLED 屏幕，手感對比兩部薄邊機種更為「踏實」，一手就可以輕易掌握、操作。（蔡浩騰攝）

Galaxy S10e 圖輯（按圖放大看詳細圖文）

+ 4 + 3 + 2

今次 Galaxy S10e 是 Samsung 首次將指模掃描放到機側，設計有點像年前的 Sony Xperia XZ 系列手機，然而 Samsung 的鍵位配置就有點偏上，在使用上較適合以右手持機，剛好就可以用到大姆指解鎖，但如果你像筆者一樣習慣用左手作手持的話，就會發現用左手食指去進行解鎖會有一點點吃力：

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