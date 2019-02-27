Nubia α 穿戴式柔性屏手機曝光　比摺疊更創新？

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Nubia α 既是一款穿戴式裝置，亦是一部手機。Nubia α 採用 4 吋 960 x 192 像素 36：9 柔性 OLED 屏幕，配合其獨有的錶帶形機身，可讓 Nubia α 由手機變為穿戴式裝置戴在手腕上，外型設計甚為有趣。但由於體積所限，因此 Nubia α 的效能只屬一般。（文：黎生）

Nubia α 採用 Qualcomm Snapdragon Wear 2100 穿戴式處理器，搭配 1GB RAM 及 8GB ROM，加上只能採用自家作業系統，使用效能並不能與一般智能手機相提並論。不過 Nubia α 定位為穿戴式裝置，備有心率感應器及運動監察等功能，實用性不俗。

Nubia α 外型設計甚為有趣，同時可作手機及智能手錶之用。

另外，Nubia α 還備有相機功能，用家可以透過錶面上的 500 萬像素鏡頭拍攝相片。而且 Nubia α 還支援 eSIM，可讓裝置像一般手機連綫至 4G 網絡，讓用戶直接在 Nubia α 上進行視像通話。

Nubia α 另有藍牙版本讓用家接駁手機使用。Nubia α 的 eSIM 及藍牙版本預計將於四月率先於中國市場推出，售價分別為為 €550 及 €450。

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