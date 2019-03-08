紅米 7 未公布　試玩影片及規格率先流出

紅米 7 是紅米旗下第三部手機，日前坊間不但流出手機的規格，而且更有試玩影片，讓人率先知道所有紅米 7（Redmi 7）的賣點。（文：黎生）

自紅米脫離小米獨立以來，一直有很多動作，務求加深用家印象。日前越南的 YouTuber Tony Phung 流出一段紅米 7 試玩影片，加上中國工信部的資料庫亦找到紅米 7 的規格，讓用家幾乎不用等到紅米 7 的發布會，便可以知道手機的賣點，總算是成功在市場上找到一定的話題。

紅米 7 已出現在中國工信部，意味手機快將正式發布。

紅米 7 有三個不同版本，分別是 2GB RAM / 16GB ROM、3GB RAM ／ 32GB ROM、4GB RAM / 64GB ROM，但三個版本均會採用 Qualcomm Snapdragon 632 處理器，並搭配雙攝配置及 3,900mAh 電池，為大家帶來不俗的使用體驗。新機預計將會一共備有八款顏色供用家選擇，包括黑、紅、藍、粉紅、白、綠、紫及灰。

即使紅米 7 未發布，但外國就已有紅米 7 的上手試影片流出。（Tong Phung）

只是紅米 7 的 6.26 吋屏幕只有 720p，解像度明顯一般，而且手機更棄用早已普及的 USB Type-C 連接埠，繼續沿用舊式 micro-USB 充電埠，令整體感覺帶有一點舊款手機的影子。



來源：



中國工信部、Boby Đỗ

