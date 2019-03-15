Motorola RAZR 新 Logo 曝光　「真摺芒機」傳聞規格有驚喜

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Motorola 推出全新 RAZR 摺屏手機勢在必行，全新設計的 RAZR Logo 更非官方曝光，坊間亦流出有關 RAZR 的規格，絕對讓人驚喜。（文：黎生）

Motorola RAZR 摺屏手機讓人期待，最近又有新消息流出。除了重新設計的 RAZR Logo 流出，其外型更為時尚外，更爆出有關 RAZR 摺屏手機的規格。Motorola RAZR 將會搭配 Qualcomm Snapdragon 710 準旗艦級處理器，有別 Huawei Mate X 及 Samsung Galaxy Fold 均是旗艦級型號，意味大眾用戶或可能以較相宜的價錢，體驗摺屏手機的樂趣。

RAZR 全新的品牌 Logo。

RAZR 摺屏手機居然不是旗艦級規格，可否意味定價會比較親民。

除此之外，RAZR 摺屏手機還會搭配 4GB / 6GB RAM 及 64GB / 128GB ROM 等基本規格，配合 6.2 吋摺疊主屏幕及封面屏幕，為用戶帶來全新的使用體驗外，亦讓經典款式重新呈現眼前。

RAZR 摺屏手機還預計將會分有黑、白及金色三種選擇，預計將會率先在北美的 Verizon 網絡推出。至於售價方面，官方則依然沒有正式進行預告。

來源：XDA-Developers
 

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