TESLA Model Y曝光！30萬平價7座電動車SUV來年登場（大量圖片）

Tesla Model Y平價SUV電動車正式發布，由Tesla CEO Elon Musk公布的資料一如所料正是平價版本的SUV旅行車，亦都是現行Model X的平價版本。究竟新車何時推出？賣幾多錢等資訊，下文為大家詳細解說。

早前香港Tesla公布平價電動房車Model 3將於今年第三季開始交車，不少車迷已經十分期待Tesla下一部將會推出什麼車款。一如所料，正是平價版的7人SUV旅行車「Model Y」。Tesla剛於美國舉行的發布會，新車終於正式曝光，而且有不少新車細節令車迷為之興奮。

Elon Musk正式公布Tesla Model Y，平價7人SUV電動車。

首先要說的當然是車價，最平的標準版本售價由39000美金起，可行走230miles（約370km）、最高車速為120mph（約193km/h）、0－100km加速為5.9s、車價為39000美金（約30.5萬／未連稅．2021年春季開始交付）。而其他長距離版本、Performance版本，則可以最快2020年末交付。當然交車時間只是以美國為準，估計香港通常還要等多一年半載先會到港。

估計香港連稅售價

標準版：39000美金 ＞一般電動車免稅優惠後價：$304200（港幣車價）＋$176700（首次登記稅）-$97500（電動車免稅優惠）＝$382400 ＞一換一計劃：$304200（港幣車價）＋$176700（首次登記稅）-$176700（一換一計劃最高免稅25萬）=$304200

Performance版：60000美金 ＞一般電動車免稅優惠後價：$468000（港幣車價）＋$340500（首次登記稅）-$97500（電動車免稅優惠）＝$711000 ＞一換一計劃：$468000（港幣車價）＋$340500（首次登記稅）-$250000（一換一計劃最高免稅25萬）=$558500

四種不同車型選擇，由39000美金起。

更多Tesla Model Y細節資訊圖片（按下圖放大）

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為何會命名Model Y？其實在Elon Musk自傳中已經有提及，「S、3、X、Y」，剛好便是「SEXY」（因為Model E的名稱早已被其他車廠取得專利，因此只有用「3」來代替），非常有趣呢。

另外，Elon Musk亦在今次發布會中公布將於大陸上海設廠，主要生產Model 3、及Model Y這些較平的電動車，以供亞太地區。