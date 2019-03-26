Huawei P30 系列實機上手玩：影相 10 倍變焦非極限、低光更誇張

Huawei 剛在法國巴黎發表 P30 系列新作，今代 P30 及 P30 Pro 不但將感光元件換新，在 P30 Pro 之上更加入了傳聞已久的潛望式變焦鏡頭，在手機上首次實現了 10 倍的無損複合變焦！ 我們就在發布前些時段可以上手玩玩 P30 以及 P30 Pro 的實機，以下就為大家分享一下試玩後感以及部份工程機的試拍樣本啦！

P30、P30 Pro 機身新色夠搶眼

在看試拍照片前，P30 Pro 的新機身設計亦值得參詳一下。P30 系列的整體設計語言與上一代 P20 其實十分相近，不過就改用了水滴屏及屏下指模掃描，使屏佔比更上一層樓。

今次 P30 系列兩機將有五色選擇，分別為 Black 亮黑色、Pearl White 珍珠白色、Breathing Crystal 天空之境、Amber Sunrise 赤茶橘以及 Aurora 極光色，而圖中只欠珍珠白色。（蔡浩騰 攝）

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P30、P30 Pro 找不同

今代 P30 兩機的機身其實有不少相似之處，但其實抓緊幾個關鍵，就很容易區分兩部手機。

最容易分別的，當然就是機背的鏡頭設計，P30 Pro 的四鏡頭中，位於最底的方型潛望變焦鏡甚為搶眼（蔡浩騰 攝）

P30 Pro Leica 四鏡頭規格：

4000 萬像素 SuperSpectrum 主鏡頭、2000 萬像素超廣角鏡、800 萬像素 5x 光學變焦鏡頭、另有一個 ToF 鏡頭，用以採集景深訊息

P30 Leica 三鏡頭規格：

4000 萬像素 SuperSpectrum 主鏡頭、1600 萬像素超廣角鏡、800 萬像素 3x 光學變焦鏡頭

10 倍複合無損變

一如早前傳聞，P30 Pro 透過潛望鏡反射式設計，成功擁有了 5 倍光學變焦鏡頭，而在此硬件條件加入軟件運算後，P30 Pro 就擁有了 10 倍的「無損」複合變焦能力，在現場所見，即使光線環境不算上佳，變焦效果仍然不俗：

50 倍數碼變焦依然可用？！

除了 10 倍無損變焦，P30 Pro 更可以透過數碼手段將變焦倍率擴大到 50 倍，一般手機先莫講有否此選項，即使可以放大至此倍數，畫面已經「爛」到不能辨認，但 P30 Pro 的 50倍變焦雖然有十分明顯的像素，但依然可以看到景物輪廓：

超高 ISO 攝影

新一代 P30 及 P30 Pro 的 SuperSpectrum 感光元件，可以讓進光量大幅提升之餘，又加入了高 ISO 設定，P30 的 ISO 值最高可以達到 204800，而P30 Pro 甚至可以再高一倍，達到 409600。 在試玩時未入黑，但我們也姑且找了個黑暗角落試拍：

雖然有油畫化，但圖中鞋盒顏色、以及上面的花紋皆算清楚