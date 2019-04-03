Whatsapp 推 Fact Check 服務打擊假新聞傳播　長輩群恩物面世？

Whatsapp因為濫用，如今已淪為假新聞Fake News、內容農場流料肆虐之地。雖然話就話長輩和家庭主婦等群體特別容易中伏，誤信又瘋傳假新聞，但其實不少後生仔女和知識份子也隨時被騙。尤其在選舉期間，競選陣營散播假新聞煽風點火、抹黑對手，很容易Trigger立場不同的支持者瘋傳。一個大話講千百次便被世人當成真，嚴重損害社會公眾利益，因此掃盲刻不容緩，Whatsapp也開始正視Fake News廣傳之問題。

WhatsApp在印度大選前夕推出一項全新Face Check服務「Checkpoint Tipline」。印度Whatsapp用戶現可將內容真假未明的訊息轉發至當地公司Proto，其團隊將會評估該消息並分類成「真實」，「錯誤」，「誤導」或「有爭議」四種性質。用戶提供的假新聞將用於建立數據庫，研究虛假消息何以在Whatsapp之類SNS傳播。

印度大選將於4月11日開始，最終結果將於5月23日揭盎。Whatsapp印度圈由於有大量虛假和誤導訊息瘋傳而一直受人咎病，早前就有病毒謠言導致數十人死亡。

Whatsapp因為濫用，加上用戶缺乏求真精神，已淪為假新聞Fake News、內容農場流料肆虐之地。（whatsappbrand.com）

Checkpoint Tipline暫時只是印度限定，支援英語、印度語、泰盧固語、孟加拉語和馬拉雅拉姆語共5種語言，也支援文字，影片和圖片形式的假消息投稿。

雖然Checkpoint Tipline在今周二推出時仍有初步問題，好像一些疑似新聞提交了兩小時仍在等待分類，不過研發者Ritvvij Parrikh和Nasr ul Hadi就充滿雄心壯志，期待此項新計劃可以「大規模研究錯誤訊息現象」。二人又補充指隨住服務中心收集到更多數據，他們便能識別最易受誤導影響的人來自哪些地區、使用何種語言以及關心哪些議題等。Checkpoint Tipline​亦會把調查結果提交予國際記者中心。

早前的Whatsapp兄弟姊團踢爆新娘偷食對話圖，原來是預防性病的廣告。（有種迎部隊@Facebook）

作為Facebook旗下企業，WhatsApp為遏止錯誤訊息傳播而跟Proto公司設立Checkpoint Tipline，此外也有同Dig Deep Media和Meedan這兩個反假新聞組織合作。Meedan平台「Check」當初是為打擊法國和墨西哥大選期間散播的錯誤訊息而開發，現已整合成WhatsApp的Business API。至於針對香港長輩亂轉發假新聞的掃盲服務？也許尚待時日吧！

話分兩頭，即使Whatsapp現已限制同一訊息最多只能轉發5次、又對任何轉發的訊息加Tag，近日更試行反轉圖片的搜索圖片功能；可惜Whatsapp的「端對端加密」特質令它難以規管，Whatsapp員工也無法查看用戶之間或群組中正在傳送的訊息，更遑論監控。不像充斥精密演算法和人力監控Facebook，近日臨近印度大選便偵察到有組織的不誠實使用行為，「大刀闊斧」地刪除了549個帳戶和138個專頁。它們的來源都是印度或巴基斯坦。

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