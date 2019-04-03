小米全屏手機新專利　M字額「瀏海屏」變「M字下巴」

小米最近成功為全屏手機註冊新專利，將屏幕的 M 字額下移，意圖減低異位全面屏對使用體驗的影響。（文：黎生）

自從 iPhone X 採用 M 字額「瀏海屏」以來，全面屏手機大部分的自拍鏡均設在屏幕上方，但其實小米 MIX 一代就則參照 Sharp AQUOS Crystal 的設計，將自拍鏡置於屏幕下方。而小米剛剛取得的新專利，可視為小米 MIX 一代的延續。小米將原本位於幕上的 M 字「瀏海屏」下移，使其變為 M 字下巴，大大減低異位全屏對視覺的影響。

科技網站 LetsGoDigital 以專利設計製作的 3D 電腦合成圖片。（LetsGoDigital）

除了簡單地將 M 字「瀏海屏」下移外，小米還將自拍鏡頭組拆分，進一步將雙自拍鏡或補光燈移至屏幕下方左右兩角，為用戶帶來更理想的全面屏視角效果。整個專利雖說不上新穎獨到，但卻可以看到小米還是有心思為用戶帶來更佳的全面屏手機，亦沒有浪費過往設計全屏手機時的經驗。

但小米早已投身研發摺屏手機，到底是否會推出類近專利設計圖的全面屏手機，目前還是未知之數。



來源：LetsGoDigital

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