iPhone XI 最強分析師郭明錤預測　雙向無線充電全線 OLED

iPhone XI 將可能跟 Huawei 及 Samsung 旗艦一樣，支援雙向無線充電為 AirPods 逆向充電？最強分析師郭明錤日前作出預測，指新一代 iPhone 將可能加入上述功能，並稱新系列 iPhone 將三線使用 OLED 屏幕及配備更大的電池。

根據 9to5Mac、MacRumors 等科技網站及 BusinessInsider 引述台灣電子時報 DigiTimes 報道天風證券分析郭明錤的預測，2019 年推出的 iPhone XS 系列後繼機（相信型號為 iPhone XI），將全線配備更大的電池。其中 6.5 吋的 XS Max 後繼機將配備增大 10％ 至15% 的電池；而 XS 後繼機的增幅更達 20% 至 25%，足夠改善一直受用戶詬病的續航力問題；至於續航力不俗的 XR 電量則只有最多 5% 的增幅。

根據天風證券分析郭明錤預測，iPhone XS、XS Max 及 XR 的後繼機，電量都有一定程度的增長。（Apple）

郭明錤更預測，增加的電池容量是為了應付 2019 年 iPhone XI 系列將加入的雙向無線充電功能。換言之，iPhone XI 將可以像 Huawei Mate 20 Pro、Samsung Galaxy S10+ 等手機一樣，為其他裝置透過 Qi 制式進行無線充電，配合剛推出支援無線充電功能的 AirPods 2，以 iPhone 為耳機充電並非一件遙不可及的事情。

AirPower 壽終正寢，Apple 可能會在新 iPhone 系列加入雙向無線充電作為彌補，以 iPhone 為 AirPods 作無線充電。（MacRumors）

另外，郭明錤更透露供應鏈方面的消息，指 2020 年的 iPhone 將會採用全新的 5.42 吋、6.06 吋及 6.67 吋的全線 OLED 屏幕。DigiTimes 指出新 iPhone 將可能起用 Samsung Y-Octa 或者 LG TOE 屏幕技術，除有限降低製作成本外，新的 OLED 屏幕元件將比現時的更加纖薄。市場一般相信，5.42 吋版本將會入替現時的 iPhone XS，而 6.06 吋版本其實跟現時 iPhone XR 屏幕大小相去不遠，至於 6.67 吋屏幕明顯比現時 iPhone XS Max 龐大得多，相信就算邊框做得再窄，2020 年的 Max 版 iPhone 應該比現時機身龐大得多。

iPhone 2019 傳聞（按圖放大）

另外，之前已經有消息指 2019 年 iPhone 最貴的兩個型號都將會起用全新的 3 鏡頭設計，而 XR 型號則可能升級至雙鏡頭，至於最新的發展，大家記得繼續留意《科技玩物》的跟進報道。

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