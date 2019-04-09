iPad 版 WhatsApp 即將推出　最新升級源碼確認開發中

iPad 版 WhatsApp 終於要推出了，雖然 iOS 比 Android 更早推出 WhatsApp，不過 iPad 平板卻因為各種原因，一直未能使用 WhatsApp。不過近日 iOS 版更新，卻顯示官方正在開發 iPad 版本 WhatsApp，而且推出日期相信應該不遠。

專門研究 WhatsApp 的開發者 @WABetaInfo，在 iOS 版最新的 2.19.40 更新當中，找到了有關 iPad 版 WhatsApp 的開發資訊，而且更成功將有關源碼在 iPad 上測試應用。雖然 iPad 版的 WhatsApp 現時尚未在正式版及測試版的 iOS 軟件上啟用，不過從 @WABetaInfo 的測試來看，各項功能都已經接近完成階段。

@WABetaInfo 成功將 WhatsApp 安裝到 iPad 當中，並成功運作。iPad 版已經支援貼圖功能，分割介面在操作上則更類近電腦版。（@WABetaInfo）

@WABetaInfo 成功將 iPad 版 WhatsApp 安裝在 iPad 上運作，大家可見跟 iPhone 版其中一個最大分別，是 iPad 版將大量使用分割介面，令操作更接近電腦版 WhatsApp。另外，WhatsApp 語音、視像通話、貼圖、指紋解鎖等的功能都已經可以在 iPad 版 WhatsApp 上使用。

iPad 版 WhatsApp 開發中功能（按圖放大）

+ 3 + 2

iPad 版 WhatsApp 暫時欠缺在對話中啟用相機的功能，未知正式版會否支援。@WABetaInfo 預計，下一個 WhatsApp 的 iOS Beta 測試版可能會加入 iPad 的測試版本，而根據過往經驗，WhatsApp 的新功能由 Beta 版本到正式推出，大約相隔 3 至 6 個月的時間，大家有機會可以在秋季左右就可以正式使用 WhatsApp 的 iPad 版本了。

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