WhatsApp 正開發新功能　為群組聊天室加入轉發訊息限制

繼年初 WhatsApp 限制訊息的轉發次數後，近日坊間傳出 WhatsApp 有意為群組聊天室加入訊息轉發限制，進一步打擊假消息及惡作劇。（文：黎生）

WhatsApp 傳播能力廣，為免假消息流傳，而影響大眾，官方早已有行動打擊訊息轉發。近日，開發者 @WABetaInfo 更發現 WhatsApp 正有意為群組聊天室加入訊息轉發的限制，進一步打擊假消息及惡作劇。不過，要為群組聊天室加入相關限制，就只有群組管理員才有相關權限。

據 WhatsApp 的設定，每條訊息只要曾轉發 5 次，便會被標籤為「頻繁轉發訊息」； WhatsApp 正有意讓群組管理員決定是否容許群組成員轉發「頻繁轉發訊息」，以防止假消息或惡作劇散播。



不過，由於 WhatsApp亦可以轉發有用的資訊，因此若用戶將文字全選再複製，並再於群組內發送，則不會受到「頻繁轉發訊息」的限制所影響。現時群組限制訊息轉發的功能仍處於開發階段，將會在日後的更新中推出。



來源：WABetaInfo

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