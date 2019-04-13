LG 透明摺疊屏幕裝置　新專利曝光

LG正靜悄悄地開發正透明摺疊屏幕的手機裝置專利？其操作更是讓人感到匪夷所思！（文：黎生）

正當 Samsung 及 Huawei 的摺屏手機吸引住全球用家的目光，LG 靜悄悄地發起革命，成功取得透明摺疊屏幕裝置的專利。LG 將會利用開發當中的技術，讓裝置不但可以摺疊收藏攜帶，而且屏幕更可作透明顯示，讓裝置極為科幻，效果相當有趣。

LG 裝置的設計一如 Samsung 及 Huawei 般，摺疊時為電話，展開時為平板電腦。但 LG 裝置卻用上了透明屏幕，當處於平板電腦狀態下，其透明效果最低，以便用家更有效使用平板電腦的模式，但當用家慢慢將其摺疊，透明效果便不斷提高；若透明效果高過 20%，屏幕背面的觸控感應亦會自動啟動，讓用家不但可以望穿屏幕，更可在屏幕背後進行操作，未來感十足。



至於相機等配配置，坊間指裝置將會同時備有前及後置鏡頭，而後置鏡頭則為多鏡頭組合，確保拍攝效果能滿足用家的需要。不過，目前有關裝置是否會正式發布，依然存在相當多的未知之數。



來源：LetsGoDigtial

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！



按此立即購票

按此瀏覽武博專頁