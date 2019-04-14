Lenovo Z6 Pro 支援 5G 網絡　官方預告即將登場

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Lenovo Z6 Pro 的消息近日多次出現在官方及聯想高層的微博之中，除可以確定將會繼續採用旗艦級處理器外，官方更透露手機將支援 5G 網絡，讓人期待。

全球首部採用 Qualcomm Snapdragon 855 處理器的 Lenovo Z5 Pro 推出尚未夠一年，聯想官方微博及高層的個人微博不斷流出有關 Z6 Pro 的消息。除了有關手機外型設計，聯想移動業務中國區總負責人常程更展出了有關 Lenovo Z6 Pro 的屏幕截圖，可以清楚看到 Z6 Pro 不但備有雙卡雙待功能，而且最少其中一方可支援 5G 網網絡，讓用戶感到期待。

坊間除了預計 Lenovo Z6 Pro 將支援 5G 網絡外，還將會備有 Hyper Video、超級微距、超級防抖、超廣角、超級夜景及超級慢動作等，功能實用充實。而且由於 Lenovo Z5 Pro 的定價極為吸引，故 Z6 Pro 亦份外備受用家關注。

Lenovo Z6 Pro 預計將於 4 月 23 日在中國市場正式發布，期待手機在香港推出的進一步消息。

來源：MyDrivers

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