黃心穎、許志安條片太爛？鴨記店員：新車Cam夜視基本裝備

數碼生活
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許志安、黃心穎最近熱爆的車Cam片，雖然好爆，但畫質實在太爛。其實行車紀錄儀／攝錄機（即俗稱的「車 Cam」），大家可能有所不知，現在的攝錄機技術早已發展成熟，要拍得廣角、超高清畫面，外加錄音、夜視功能的車 Cam，幾百元就已經有交易…鴨記店員更教大家如何揀好的車Cam。

我們就為此走訪了一次香港電子產品的集散地 － 位於深水埗的鴨寮街一帶，平時沒有留意開車 Cam 這一塊的話，可能不會留意到街頭街尾各處都有售賣同類型的車 Cam 產品，貴的有幾千元，但要便宜的，隨時＄200 以下都有交易。

車 Cam 的種類相當多，除了傳統認知的單鏡頭車 Cam，熱賣款式還有一機雙鏡的前後車 Cam，而今次被用在車內偷拍藝人的，相信是設計更加「隱密」的款式。

圖中這款就是其中一款，其鏡頭十分「的骰」，只是兩隻手指頭大小

及車 Cam 的夜視能力，鴨寮街幾間店的店員都表示「基本野黎姐」，而且表示除了「黑白相」一般的紅外線拍攝之外，目前很多車 Cam 都配備有 WDR（Wide-Dynamic-Range）功能，對黑暗環境光線很快調節，即使用手遮住，依然可以清楚看見手上紋理。

除了在深水埗之外，在國內淘寶網站亦可以輕易找到這類型的高清車 Cam，幾百元就有得用高清／夜視功能，認真要偷拍你的話，根本防不勝防，所以，不論是男士、女士還是情侶，公眾地方還是小心一點吧：

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