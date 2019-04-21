Samsung Galaxy Fold 屏幕獲 TUV 護眼認證

繼 Samsung Galaxy S10 系列的屏幕後，Samsung Galaxy Fold 屏幕亦成功取得德國萊因（TUV Rheinland）的護眼認證，就算長時間使用亦不致過份疲勞。（文：黎生）

Samsung Galaxy Fold 內摺屏幕的質量一直備用關注，雖然早前有部分供傳媒試用的型號出現問題，不過市售版未必一定出現相同情況。另外，近日德國萊因（TUV Rheinland）更頒發眼部舒適度（Eye Comfort）認證予 Samsung Galaxy Fold，指其屏幕能有效減低藍光的影響。

據德國萊因（TUV Rheinland）的報告指，Galaxy Fold 屏幕將介乎 415 - 455nm 波長的藍光功率下調至 7%，與 Galaxy S10 系列的屏幕一樣，可大大減少用家使用手機時對眼部影響，讓人可以安心使用。



另外，Galaxy Fold 屏幕亦同樣達到 DCI-P3 色域全覆蓋，使屏幕處理色彩繼續有出眾的表現，總算是有關 Galaxy Fold 的正面消息；當然護眼認證跟屏幕的耐用度是雙件互不相干的事，希望市售版 Samsung Fold 不會出現測試手機出現的死 mon 問題。



來源：GSMArena

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