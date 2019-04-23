Samsung Galaxy Fold延期推出！香港、中國、美國無限期延遲

Samsung 香港日前宣布，有關 Samsung Galaxy Fold 傳媒體驗活動將會延期舉行，估計是為了配合 Samsung 官方因應外媒試用 Galaxy Fold 時所出現的各種問題，而進行調查的舉動。最新消息，Samsung Galaxy Fold 將不可能在短期內應市。（文：黎生）

Samsung Galaxy Fold 絕對是近期的重點手機，本來 Samsung 計劃於本星期在香港舉行 Galaxy Fold 傳媒體驗活動，HK01 亦是受邀請傳媒之一。但早前 HK01 收到通知，指活動將會延期舉行，或許是因為 Samsung 正著手調查外媒指 Galaxy Fold 屏幕有問題而作出的措施。

早前 Samsung 於外地正式讓多間大型媒體及知名 YouTuber 開箱試用 Galaxy Fold，希望為即將開售的 Galaxy Fold 帶來更多曝光。但可惜的是，多間外媒及 YouTuber 試用後，Galaxy Fold 的摺疊屏幕卻出現不同程式及形式的問題，使尚未開賣的 Galaxy Fold 的品質備受質疑。因此 Samsung 已公開表明將會徹底檢查並找出原因，以盡快釋除坊間對這款劃時代產品的疑慮。



另外，Samsung 日前亦再次強調 Galaxy Fold 的摺疊主屏幕上有一層保護層，是屬於整個屏幕的一部分，用戶並不能自行移除。有興趣購買的玩家記得留意。

更新：根據華爾街日報的最新消息，Samsung 將暫緩 Galaxy Fold 的推出計劃，相信月內都未必能夠應市。

來源：CNBC

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