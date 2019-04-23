Samsung Galaxy Fold 開賣日全球延期　官方正式公布最新安排

Samsung Galaxy Fold 摺疊式屏幕經傳媒試用後出現嚴重問題，以致 Samsung 決定全面檢查產品。繼日前取消中國及香港的傳媒體驗活動後，官方正式公布 Galaxy Fold 全球首發已決定延期。（文：黎生）

Samsung Galaxy Fold 尚未正式開賣，經部分傳媒試用後，手機的主屏幕出現嚴重的顯示問題。為了正視情況，確保手機不會步 Galaxy Note 7 在推出後才回收的後塵，Samsung 正式宣布將會延遲 Galaxy Fold 的全球首發日期，確保能全面及深入檢查 Galaxy Fold 的設計。

經過 Galaxy Note 7 電池事故的窘境後，Samsung 對於手機的安全及品質變得相當小心，故此當 Samsung Galaxy Fold 傳媒試用機出現問題後，Samsung 亦立即作出回應。據 Samsung 的聲明所指，經初步調查後，手機主屏幕的問題可能與鉸位的設計，或者屏幕在鉸位上下部分受到撞擊有關，亦可能受到手機內部的特定物質所影響。



值得留意的，是 Samsung 為了設計 Galaxy Fold 的鉸位已花盡思，經歷一段長時間才正式採用；若確實是鉸位出現問題，那 Galaxy Fold 是否能於短時間內再次推出，確實不能樂觀。官方公布就表示，將會在接下來幾星期，再度公布 Samsung Galaxy Fold 的全球發售安排，我們就暫且靜觀其變。



來源：Samsung

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